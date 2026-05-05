إسبانيا تستعد لكأس العالم بمواجهة العراق وبيرو

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 16:26

كتب : FilGoal

أعلن المنتخب الإسباني عن مواجهة العراق وبيرو وديا تحضيرا لكأس العالم 2026.

قبل أيام، كشف منتخب العراق عن مواجهة إسبانيا وديا يوم 4 يونيو المقبل على ملعب نادي ديبورتيفو لاكورونيا "ريا زور" ضمن تحضيرات أسود الرافدين لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح منتخب إسبانيا أنه سيواجه العراق في التاريخ المذكور، وثم يلاقي منتخب بيرو يوم 8 يونيو في المكسيك.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من المونديال يوم 15 يونيو، ثم يواجه السعودية وأوروجواي في الجولتين الثانية والثالثة يومي 21 و27 من الشهر نفسه.

ويندرج اللقاء الودي بين العراق وإسبانيا ضمن برنامج إعداد المنتخب العراقي الذي سيدخل معسكرا تدريبيا في إسبانيا من 18 مايو الحالي وحتى 5 يونيو المقبل.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة من الملحق العالمي.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

