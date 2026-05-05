ماركا: ريال مدريد يستقر على خضوع ميندي لعملية جراحية

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

استقر ريال مدريد على خضوع مدافعه فيرلاند ميندي لعملية جراحية، وفقا لجريدة ماركا.

يوم الاثنين أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه فيرلاند ميندي.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تُجرى العملية في فنلندا على يد نفس الجراح الذي أجرى جراحة إيدر ميليتاو.

وأصيب ميندي في الشوط الأول من لقاء فريقه ضد إسبانيول في الدوري الإسباني يوم الأحد .

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيرلاند ميندي أثبتت تعرضه لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

فيما ذكرت إذاعة كوبي أن موسم فيرلاند ميندي انتهى بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي قد يغيب لـ5 أشهر في حالة خضوعه لعملية جراحية.

وعاني ميندي من إصابات عديدة هذا العام وغاب عن معظم مباريات الموسم مع ريال مدريد.

الظهير الفرنسي شارك فقط في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابات المتكررة.

