رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

دافيد رايا - أرسنال

ضمن ديفيد رايا حارس أرسنال التتويج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وذلك بعد اهتزاز شباك منافسه جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي أمام إيفرتون.

الحارس الإسباني حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، مقابل 13 لدوناروما، الذي يتبقى له 4 مباريات، مما يعني أن أقصى ما يمكنه تحقيقه هو معادلة الرقم.

أخبار متعلقة:
إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا

ويمكن لرايا التتويج بالجائزة منفردا، حال حفاظه على شباكه في إحدى مبارياته الـ3 المتبقية، أو اهتزاز شباك دوناروما مجددا.

وبذلك سيحقق ديفيد رايا جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

ولم ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى ثلاثة حراس مرمى، وهم:

بيبي رينا حارس ليفربول: 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008

جو هارت حارس مانشستر سيتي: 2010-2011، 2011-2012، 2012-2013

إيدرسون حارس مانشستر سيتي: 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022

أرسنال مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما ديفيد رايا
نرشح لكم
أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (3)-(3) مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب
أخر الأخبار
سباليتي: نحتاج لاعب وسط هجومي.. وهذا الثنائي لا يجيد بناء اللعب 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: تشيزني رفض عرضا يضمن له اللعب أساسيا من أجل برشلونة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي ساعة | الكرة الأوروبية
كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | سعودي في الجول
أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528512/رايا-يضمن-التتويج-بجائزة-القفاز-الذهبي-للموسم-الثالث-تواليا