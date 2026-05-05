رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا

ضمن ديفيد رايا حارس أرسنال التتويج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وذلك بعد اهتزاز شباك منافسه جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي أمام إيفرتون.

الحارس الإسباني حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، مقابل 13 لدوناروما، الذي يتبقى له 4 مباريات، مما يعني أن أقصى ما يمكنه تحقيقه هو معادلة الرقم.

ويمكن لرايا التتويج بالجائزة منفردا، حال حفاظه على شباكه في إحدى مبارياته الـ3 المتبقية، أو اهتزاز شباك دوناروما مجددا.

وبذلك سيحقق ديفيد رايا جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

ولم ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى ثلاثة حراس مرمى، وهم:

بيبي رينا حارس ليفربول: 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008

جو هارت حارس مانشستر سيتي: 2010-2011، 2011-2012، 2012-2013

إيدرسون حارس مانشستر سيتي: 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022