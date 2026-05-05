أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

توصل مانشستر سيتي لاتفاق مبدئي مع فيل فودين من أجل تمديد عقده، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

العقد الحالي للدولي الإنجليزي مع سيتي مستمر حتى 2027.

وأوضح التقرير أن سيتي اتفق مع فودين على تمديد العقد حتى صيف 2030 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

أخبار متعلقة:
المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون

وأضاف التقرير أن سيتي يضع الرتوش الأخيرة على العقود الجديدة قبل توقيع فودين عليها.

ويعد فودين أحد أبناء أكاديمية سيتي، حيث انضم إلى النادي وهو في الرابعة من عمره، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أبرز اللاعبين المفضلين لدى جماهير الفريق في ملعب الاتحاد منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل نحو عقد من الزمن.

وكان اللاعب الإنجليزي قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج باللقب عندما فاز به مع سيتي عام 2018 وهو في سن 17 عامًا، قبل أن يضيف خمسة ألقاب أخرى في الدوري إلى جانب 12 بطولة مختلفة مع النادي.

ورغم تراجع مستواه وقلة مشاركاته مؤخرًا، لا يزال جوارديولا يعتبر البالغ من العمر 25 عاما عنصرًا مهمًا ضمن قائمة الفريق.

وحتى الآن يفضل فودين الاستمرار مع مانشستر سيتي ومحاولة استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

ويمتلك جوارديولا العديد من الخيارات الهجومية في الفريق، حيث يتنافس كل من أنطوان سيمينيو وريان شرقي وعمر مرموش وجيريمي دوكو وسافينيو على اللعب خلف المهاجم إيرلينج هالاند.

كما تأثر وضع فودين بتغيير جوارديولا للطريقة الخططية في الفترة الأخيرة، حيث اعتمد المدرب الإسباني على خطة 4-2-2-2 بدلًا من 4-2-3-1، وهو ما استفاد منه سيمينيو بشكل أكبر.

وخلال مسيرته مع الفريق، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفًا في 364 مباراة بمختلف المسابقات، إلا أنه لم يتمكن من البناء على المستوى المميز الذي قدمه في موسم 2023-2024 عندما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي فيل فودين
نرشح لكم
رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (3)-(3) مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب
أخر الأخبار
سباليتي: نحتاج لاعب وسط هجومي.. وهذا الثنائي لا يجيد بناء اللعب 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: تشيزني رفض عرضا يضمن له اللعب أساسيا من أجل برشلونة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
رايا يضمن التتويج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث تواليا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي ساعة | الكرة الأوروبية
كونسيساو: علينا حصد النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | سعودي في الجول
أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساري: سأتحدث مع النادي حول مستقبلي بعد نهائي كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528509/أثليتك-مانشستر-سيتي-يتوصل-لاتفاق-مع-فودين-من-أجل-تمديد-عقده