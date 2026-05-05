أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع فودين من أجل تمديد عقده

توصل مانشستر سيتي لاتفاق مبدئي مع فيل فودين من أجل تمديد عقده، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

العقد الحالي للدولي الإنجليزي مع سيتي مستمر حتى 2027.

وأوضح التقرير أن سيتي اتفق مع فودين على تمديد العقد حتى صيف 2030 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأضاف التقرير أن سيتي يضع الرتوش الأخيرة على العقود الجديدة قبل توقيع فودين عليها.

ويعد فودين أحد أبناء أكاديمية سيتي، حيث انضم إلى النادي وهو في الرابعة من عمره، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أبرز اللاعبين المفضلين لدى جماهير الفريق في ملعب الاتحاد منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل نحو عقد من الزمن.

وكان اللاعب الإنجليزي قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج باللقب عندما فاز به مع سيتي عام 2018 وهو في سن 17 عامًا، قبل أن يضيف خمسة ألقاب أخرى في الدوري إلى جانب 12 بطولة مختلفة مع النادي.

ورغم تراجع مستواه وقلة مشاركاته مؤخرًا، لا يزال جوارديولا يعتبر البالغ من العمر 25 عاما عنصرًا مهمًا ضمن قائمة الفريق.

وحتى الآن يفضل فودين الاستمرار مع مانشستر سيتي ومحاولة استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

ويمتلك جوارديولا العديد من الخيارات الهجومية في الفريق، حيث يتنافس كل من أنطوان سيمينيو وريان شرقي وعمر مرموش وجيريمي دوكو وسافينيو على اللعب خلف المهاجم إيرلينج هالاند.

كما تأثر وضع فودين بتغيير جوارديولا للطريقة الخططية في الفترة الأخيرة، حيث اعتمد المدرب الإسباني على خطة 4-2-2-2 بدلًا من 4-2-3-1، وهو ما استفاد منه سيمينيو بشكل أكبر.

وخلال مسيرته مع الفريق، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفًا في 364 مباراة بمختلف المسابقات، إلا أنه لم يتمكن من البناء على المستوى المميز الذي قدمه في موسم 2023-2024 عندما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

