المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

وذلك بعد سقوط سيتي بالتعادل مع إيفرتون 3-3 يوم الاثنين.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (67 هدفا)، سيتي (69 هدفا).

يخوض سيتي 3 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل واحدة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: برينتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 31: كريستال بالاس على ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 37: بورنموث خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

فيما يخوض أرسنال مباراة على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 2 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: وست هام يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: بيرنلي علي ملعب الإمارات

الجولة 38: كريستال بالاس خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2025-2026 يوم 24 مايو الجاري.

