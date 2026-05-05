جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه استقبل هدفًا من ركنية ليست صحيحة.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر بي إن سبورت عقب المباراة: "إيفرتون حاول الضغط في الشوط الثاني لأنه لم يكن لديهم ما يخسرونه، ونحن منحناهم بعض الكرات، لم نكن سيئين جدًا ولكن ليس بنفس مستوى الشوط الأول، وإيفرتون كان شرسًا".

وواصل: "هذا هو الدوري الإنجليزي، الجميع يلعب مثل هذه المباريات ونحن نقبل ذلك". وتابع: "استقبلنا هدفًا من ركلة ركنية ليست صحيحة، وفي النهاية لم نستسلم وسجلنا أهدافًا جيدة".

وشدد: "عودتنا في النهاية تعكس ما نحن عليه، ولكن قبل المباراة كان مصيرنا بأيدينا، ولكن علينا أن نمضي قدمًا ولدينا 4 مباريات فقط".

وأضاف: "الآن علينا أن نفكر في أنفسنا ومواجهة برينتفورد وأن نتعافى من هذه المباراة".

وأتم: "دوكو سجل هدفين رائعين، وتعرض لبعض العنف في المباراة، ولكن رغم ذلك قدم أداءً ممتازًا".

وارتفع الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وأرسنال المتصدر إلى 5 نقاط، مع خوض مانشستر سيتي لمباراة أقل.

