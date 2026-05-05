الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

احتفال جيريمي دوكو بهدف مانشستر سيتي ضد إيفرتون

في مباراة شهدت شوطا ثانيا مثيرا، تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل فريق، على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من جيريمي دوكو الذي حرز هدفين وإيرلنج هالاند، بينما سجل لإيفرتون جيك أوبرين، وثنائية من ثيرنو باري.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 71 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي، كما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 48 في المركز العاشر.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بثلاثي هجومي مكون من أنطوان سيمينيو وإيرلنج هالاند وجيريمي دوكو.

أحداث المباراة

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول ولكن دون صنع فرص حقيقة على المرمى.

وبالدقيقة 42 سجل دوكو الهدف الأول بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء لينتهي بها الشوط.

في الشوط الثاني انقلبت الأمور وأصبحت أكثر إثارة.

دوناروما تصدى لفرصتين خطيرتين من إليمان نداي بالدقيقتين 60 و64.

وبالدقيقة 68 تعادل ثيرنو باري لإيفرتون مستغلا خطأ فادح من مارك جيهي ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

وبالدقيقة 72 سجل إيفرتون الهدف الثاني عن طريق جيك أوبراين برأسية مستغلا ركنية نفذها جيمس جارنر.

وأضاف إيفرتون الهدف الثالث عن طريق باري من جديد بمتابعة لتسديدة من مارتن روهل.

وبعد دقيقة واحدة قلص هالاند الفارق لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من ماتيو كوفاسيتش لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 87 مشاركة عمر مرموش كبديل لبرناردو سيلفا.

وتعادل جيريمي دوكو لمانشستر سيتي بالدقيقة 97 بتسديدة رائعة أبقت أمل الدوري لمانشستر سيتي.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد برينتفورد على ملعب الاتحاد يوم السبت 9 مايو.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز جيريمي دوكو
نرشح لكم
دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (3)-(3) مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودوكو يقودان الهجوم.. ومرموش بديل ضد إيفرتون جواو بيدرو: أخطاؤنا تتكرر.. والمسؤولية على اللاعبين لا المدرب تشيلسي يخسر من نوتينجهام بثلاثية ويتقلص أمله في دوري الأبطال سكاي: برايتون اتفق مع هورزلر على توقيع عقد جديد طويل الأمد رغم التأهل لدروي الأبطال.. كاريك: مستقبلي مع يونايتد ليس بيدي
أخر الأخبار
دوكو: أضعنا الفوز بأيدينا.. وخسرنا نقطتين مؤلمتين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: مصيرنا لم يعد بأيدينا.. وأهدينا بعض الكرات لإيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: ياكوفليف كان يريد الرحيل مبكرا.. وهذا ما يتبقى له من أموال 2 ساعة | كرة طائرة
موندو ديبورتيفو: إنتر يحسم صفقة أكانجي.. وبرشلونة يترقب هدفه الأول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
المعجزة تقترب.. هارتس يقلب تأخره لفوز على رينجرز ويبقي على حلم التتويج بالدوري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528502/الأمل-يبقى-باللحظات-الأخيرة-رائعة-دوكو-تقود-سيتي-للتعادل-مع-إيفرتون