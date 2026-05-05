الأمل يبقى باللحظات الأخيرة.. رائعة دوكو تقود سيتي للتعادل مع إيفرتون

في مباراة شهدت شوطا ثانيا مثيرا، تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل فريق، على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من جيريمي دوكو الذي حرز هدفين وإيرلنج هالاند، بينما سجل لإيفرتون جيك أوبرين، وثنائية من ثيرنو باري.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 71 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي، كما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 48 في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بثلاثي هجومي مكون من أنطوان سيمينيو وإيرلنج هالاند وجيريمي دوكو.

أحداث المباراة

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول ولكن دون صنع فرص حقيقة على المرمى.

وبالدقيقة 42 سجل دوكو الهدف الأول بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء لينتهي بها الشوط.

video:1

في الشوط الثاني انقلبت الأمور وأصبحت أكثر إثارة.

دوناروما تصدى لفرصتين خطيرتين من إليمان نداي بالدقيقتين 60 و64.

وبالدقيقة 68 تعادل ثيرنو باري لإيفرتون مستغلا خطأ فادح من مارك جيهي ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

video:2

وبالدقيقة 72 سجل إيفرتون الهدف الثاني عن طريق جيك أوبراين برأسية مستغلا ركنية نفذها جيمس جارنر.

وأضاف إيفرتون الهدف الثالث عن طريق باري من جديد بمتابعة لتسديدة من مارتن روهل.

video:3

وبعد دقيقة واحدة قلص هالاند الفارق لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من ماتيو كوفاسيتش لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 87 مشاركة عمر مرموش كبديل لبرناردو سيلفا.

وتعادل جيريمي دوكو لمانشستر سيتي بالدقيقة 97 بتسديدة رائعة أبقت أمل الدوري لمانشستر سيتي.

video:4

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد برينتفورد على ملعب الاتحاد يوم السبت 9 مايو.