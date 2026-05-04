انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (3)-(3) مانشستر سيتي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

احتفال إيرلنج هالاند بهدف مانشستر سيتي ضد ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد مانشستر سيتي بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق97. جووووووول قااااتل لمانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق87. مرموش يشارك بدلا من برناردو سيلفا.

ق82. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند.

ق81. جوووووول الثاااالث لإيفرتون

ق73. جوووووول الثاااني لمانشستر سيتي عن طيرق جيك أوبرين برأسية بعد ركنية نفذها جيمس جارنر.

ق72. جيهي ينقذ فرصة الهدف الثاني لإيفرتون بعد خطأ من خوسانوف.

ق68. جووووول التعادل لإيفرتون عن طريق ثييرنو باري بعد خطأ من مارك جيهي

ق64. دوناروما يمنع انفرادا صريحا من إليمان نداي.

ق60. دوناروما يتألق في التصدي لتسديدة من إليمان نداي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق18. محاولات من مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

