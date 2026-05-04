تشيلسي يخسر من نوتينجهام بثلاثية ويتقلص أمله في دوري الأبطال

الإثنين، 04 مايو 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

خسر تشيلسي من نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قلصت أمل تشيلسي في الوصول لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد أن توقف الفريق عند النقطة 48 في المركز التاسع ليفقد فرصة الحصول على المركز الخامس بشكل رسمي.

ولا يزال تشيلسي يملك فرصة للوصول لدوري الأبطال أوروبا ولكنها لن تعتمد عليه فقط.

من أجل تأهل تشيلسي لدوري الأبطال سيتعين عليه احتلال المركز السادس، مع استمرار أستون فيلا بالمركز الخامس حتى نهاية الموسم وتتويجه بالدوري الأوروبي.

إنجلترا ستحصل على مقعد إضافي ليشارك صاحب المركز الخامس بالموسم المقبل وفي حال احتل أستون فيلا المركز الخامس مع تتويجه بالدوري الأوروبي، حينها سيتأهل المركز السادس، بينما إذا أنهى أستون فيلا في المركز الرابع على سبيل المثل، فلن يتأهل المركز السادس لأن أستون فيلا لن يكون قد شغل مقعد المركز الإضافي بذلك التوقيت.

نوتينجهام تقدم مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق تايو أونيي بعد عرضية من ديلاني باوكس.

وأضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 15.

وبعد 10 دقائق من الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول، أهدر كول بالمر فرصة عودة فريقه بالنتيجة من ركلة جزاء.

وأضاف أووني الهدف الثالث لنوتينجهام بالدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من مورجان جيبس وايت.

وأحرز جواو بيدرو هدف تشيلسي الوحيد بمقصية رائعة بالدقيقة 93 ولكنها لم تكن كافية لعودة فريقه بالنتيجة.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ليفربول يوم السبت 9 مايو، بينما يلتقي نوتينجهام فورست مع نيوكاسل يوم الأحد

