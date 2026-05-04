سكاي: برايتون اتفق مع هورزلر على توقيع عقد جديد طويل الأمد

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن توصل برايتون لاتفاق مع مدربه فابيان هورزلر بتمديد عقده.

وفقا لسكاي فإن المدرب الألماني سيوقع عقد جديد طويل الأمد برفقة برايتون وقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

برايتون سعيد بما يقدمه صاحب الـ 33 عاما مع الفريق ويرغب في بناء خطط للمستقبل برفقته.

على الجانب الآخر فإن هورزلر أيضا سعيد بالنادي ويرغب بالاستمرار رغم تلقيه عدة عروض ومن ضمنها باير ليفركوزن.

وتولى هورزلر قيادة برايتون منذ بداية الموسم الماضي، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وقاد هورزلر الفريق حتى الآن في 85 مباراة وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 37 مباراة وتعادل في 24 وخسر مثلهم.

ويحتل برايتون حاليا المركز الثامن في جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو مركز مؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

ويستعد برايتون لمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت 9 مايو في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.