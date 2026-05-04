لوكا زيدان جاهز لكأس العالم مع الجزائر

يبدو أن لوكا زيدان حارس غرناطة ومنتخب الجزائر سيشارك في كأس العالم بشكل طبيعي، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية مؤخرا.

ويشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم الشهر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأجرى لوكا زيدان عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة قوية في الفك مع نادي غرناطة الإسباني.

وتعرض الحارس للإصابة خلال مشاركته مع غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد اصطدام عنيف مع أحد لاعبي ألميريا.

وأدى الاصطدام إلى خروجه من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4-2، بعدما تم نقله بسبب ارتجاج في المخ.

وقال خوسيه روخو مارتن مدرب غرناطة في تصريحات للصحفيين إن زيدان لن يواجه مشكلة بشأن مشاركته مع الخضر في كأس العالم.

فيما أشارت تقارير إسبانية إلى أن فترة غيابه ستمتد لأسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر القائمة المبدئية لمحاربي الصحراء المكونة من 35 إلى 55 لاعبا قبل يوم 15 مايو.

علما بأن الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية الرسمية المشاركة في كأس العالم، والتي تتكون من 23 إلى 26 لاعبا، سيكون يوم 1 يونيو المقبل.

ويعد زيدان الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر، بينما يعاني بديلاه أنطوني ماندريا وميليم مستيل من إصابات أيضا.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب.