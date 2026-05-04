بسبب تدهور النتائج.. استقالة مجلس إدارة نادي الوداد احتراما للمسؤولية

أعلن نادي الوداد استقالة مجلس إدارة احتراما للمسؤولية والالتزامات.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من سوء النتائج المتتالية في آخر ست مباريات دون تحقيق أي انتصار.

وخسر الوداد مجددا وهذه المرة أمام نهضة الزمامرة بهدف دون مقابل.

وكان قد أعلن نادي الوداد المغربي الخميس الماضي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق وتعيين محمد بنشريفة خلفا له.

وجاء بيان الوداد كالآتي:

"يعلن المكتب المديري لنادي الوداد عن استقالته خلال الاجتماع العام العادي الانتخابي المقبل احتراما للمسؤولية والالتزامات الآنية".

"كما يعلن عن فتح باب الانخراط برسم الموسم المقبل وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 مايو إلى 5 يونيو وفق الشروط المعمول بها داخل النادي".

"ويعلن عن فتح باب إيداع ملفات الترشح لرئاسة نادي الوداد وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 20 يونيو تحضيرا لانعقاد الجمع العام العادي والانتخابي".

"يؤكد المكتب المديري أن هذه الخطوات تأتي في إطار ضمان انتقال ديمقراطي سلس، يحفظ استقرار النادي ويصون مصالحه العليا".

وخسر الوداد من فريق يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 قبل أن يخسر أمس الأحد من نهضة الزمامرة بهدف دون مقابل.

وخاض باتريس كارتيرون خمس مباريات مع الفريق دون أي يحقق أي انتصار قبل أن يتم إقالته.

وخسر الوداد بذلك ثلاث مباريات في آخر 5 خاضهم بينما تعادل مرتين تحت قيادة كارتيرون.

وتجمد رصيد الوداد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد الوداد بذلك عن قمة الترتيب بفارق 7 نقاط عقب 18 جولة.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام نادي مكناس مساء يوم الأربعاء.