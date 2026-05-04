"اجعل عشرة رجال يشعرون كأنهم مئة".. أتلتيكو مدريد يكشف عن قائمته لمواجهة أرسنال

كشف أتلتيكو مدريد، عن قائمته المسافرة إلى لندن لمواجهة أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب وانداميترو بوليتانو في مدريد، بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على أرسنال في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات.

ونشر أتلتيكو مدريد قائمته بصورة دييجو سيميوني مدرب الفريق، تحت عنوان "اجعل عشرة رجال يشعرون كأنهم مئة."

وضمت قائمة أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: خوان موسو - يان أوبلاك - لوكاس إسكيفيل

الدفاع: خوسيه خيمينيز - ماتيو روجيري - كليمون لونجليه - ناويل مولينا - ديفيد هانكو - أوبيد فارجاس - روبن لو نورمان - خوليو دياز -

الوسط: رودريجو ميندوزا - جوني كاردوسو - كوكي - أليكس باينا - تياجو ألمادا - ماركوس يورينتي - جوليانو سيميوني - خافيير بونار

الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان - مارك بوبيل - إيكر لوكي - ألكسندر سورلوث - أديمولا لوكمان

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان المقررة يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4.