رغم التأهل لدروي الأبطال.. كاريك: مستقبلي مع يونايتد ليس بيدي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

شدد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على أنه لا يعلم مستقبله مع النادي، رغم نجاحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فاز مانشستر يونايتد على غريمه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ليضمن التأهل لدوري الأبطال.

وقال كاريك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ماذا عن مستقبلي؟ الأمر لا يتعلق بما أريده أو لا أريده، فالقرار ليس بيدي".

وأضاف "لقد سارت الأمور على ما يرام، وأعتقد أننا ندرك وضعنا الحالي، وأنا سعيد به".

وأكمل "لننتظر ونرى ما سيحدث لاحقًا. في الوقت الحالي، لا أفكر في هذا الأمر".

وتابع "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ أنا فخور بهذا الإنجاز، وأعتقد أنه بالنظر إلى العمل الذي بذل، وأداء اللاعبين، والفرق التي واجهناها وحققنا نتائج جيدة أمامها، يمكننا الاستفادة من كل هذه الأشياء كثيرًا بلا شك".

وواصل "كنا بعيدين بعض الشيء في مرحلة ما. لقد بُذل جهد كبير لوضعنا في هذا الموقف قبل 3 مباريات من نهاية الموسم وحسم التأهل، لكننا لم نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا كفريق".

وأتم "لا أعتقد أننا يجب أن نبالغ في الاحتفال، فهذه مجرد خطوة، ونحن نريد المزيد. نريد إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، ولكن بالتأكيد يستحق اللاعبون والجهاز الفني كل التقدير لوضعنا في هذا الموقف في هذه المرحلة".

وسجل ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو وكوبي ماينو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز دومينيك سوبوسبلاي وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد مايكل كاريك
