الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن قائمة فريقه سينضم لها أحد اللاعبين مواليد 2007.

ويستعد إنبي لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الشريعي عبر أون سبورت: "أداء إنبي ضد الاهلي لن يختلف عن مواجهة الزمالك".

وأضاف "سيتواجد أحد اللاعبين مواليد 2007 في قائمة الفريق لمباراة الأهلي".

وشدد "لم نتلق أي عروض للاعبينا".

وأتم "مباراتنا ضد الأهلي لا تقل صعوبة عن الزمالك".

وكان الشريعي قد تحدث لـ FilGoal.com في وقت سابق بشأن تجاهل التصريحات قبل مباريات الأهلي وحقيقة ما يثار بشأن كهربا (طالع التفاصيل)

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة قبل مواجهته الختامية أمام الأهلي.

بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة قبل جولتين من الختام.