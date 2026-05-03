الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007

الأحد، 03 مايو 2026 - 23:03

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي - إنبي

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن قائمة فريقه سينضم لها أحد اللاعبين مواليد 2007.

ويستعد إنبي لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الشريعي عبر أون سبورت: "أداء إنبي ضد الاهلي لن يختلف عن مواجهة الزمالك".

وأضاف "سيتواجد أحد اللاعبين مواليد 2007 في قائمة الفريق لمباراة الأهلي".

وشدد "لم نتلق أي عروض للاعبينا".

وأتم "مباراتنا ضد الأهلي لا تقل صعوبة عن الزمالك".

وكان الشريعي قد تحدث لـ FilGoal.com في وقت سابق بشأن تجاهل التصريحات قبل مباريات الأهلي وحقيقة ما يثار بشأن كهربا (طالع التفاصيل)

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة قبل مواجهته الختامية أمام الأهلي.

بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة قبل جولتين من الختام.

الأهلي إنبي أيمن الشريعي
نرشح لكم
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي ويعادل رقمه القياسي خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي
أخر الأخبار
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس 2 ساعة | الدوري الإسباني
من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL 2 ساعة | كرة سلة
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528436/الشريعي-قائمة-إنبي-لمواجهة-الأهلي-ستضم-لاعبا-مواليد-2007