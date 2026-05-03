الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح

الأحد، 03 مايو 2026 - 17:42

كتب : حامد وجدي

نفى أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي ما يثار بشأن تجاهله التصريحات قبل مواجهة الأهلي والظهور قبل مباريات الزمالك فقط.

كما شدد الشريعي على أنه لا توجد أي مشكلة بين محمود عبد المنعم "كهربا" والجهاز الفني.

وقال أيمن الشريعي لـ FilGoal.com: "غير حقيقي أنني أتعمد الظهور الإعلامي قبل مباريات الزمالك وأتجاهل التصريحات قبل لقاء الأهلي. الأمر يتعلق فقط بالإعلام نفسه، والدليل أنني أرد عليكم الآن وأرد على كل من يسألني".

وتابع "أقطاي عبد الله اعترف بأن الحساب الذي انتشر بإسمه يشجع فيه الأهلي كان له فعلا، ولكن كان شقيقه من يكتب فيه. لا يمكنني معاقبته لأنه لم يكن لاعبا في إنبي ولم يكن هو من يدير الحساب أصلا حسب كلامه".

وكشف الشريعي "لا صحة لما يتردد عن استبعاد كهربا بسبب مشادة بينه وبين الجهاز الفني. اللاعب ملتزم تماما منذ انضمامه ورغم لعبه لعدد دقائق قليل، ونحن نعتبره أحد قادة الفريق وعنصر من عناصر الإدارة في الفريق".

وبسؤاله هل سيتواجد كهربا في مباراة الأهلي أوضح "مصير كهربا وعبد الرحمن سمير حارس المرمى من التواجد ضد الأهلي يعود لقرار من الجهازين الطبي والفني وليس لي".

وعن حقيقة تخصيص مكافآت قبل مواجهة الأهلي أجاب "لا، لا مكافآت خاصة والفوز في المباراة ستكون مكافأته نفس مكافأة الفوز في أي مباراة أخرى".

واختتم الشريعي تصريحاته "نعم بعد مباراة الزمالك صافحت عمرو الجنايني عضو مجلس الزمالك السابق في المدرجات وتربطني به علاقة عائلية رائعة، ولا صحة لما تردد بأنه قال لي "عايزكم تلعبوا كده ضد الأهلي".. كل هذا هراء".

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة قبل مواجهته الختامية أمام الأهلي.

بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة قبل جولتين من الختام.

