سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية

عبر دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، عن خيبة أمله من أداء فريقه بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد، مؤكدا أن الفريق افتقد التركيز في لحظات حاسمة كلفته النقاط.

وسقط ليفربول أمام مانشستر يونايتد 3-2 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "الأمر ليس جيدا، نعود إلى المنزل بدون أي نقاط، وبعد الشوط الأول لم يكن يجب أن نكون راضين على الإطلاق، كان يجب أن نكون مثلما كنا في بداية الشوط الثاني".

وواصل "تستقبل هدفا من كرة ثابتة، ثم نتحدث عن الهجمات المرتدة، وهكذا جاء الهدف الثاني، يجب أن نكون أكثر تركيزا وننتبه للتفاصيل".

وأردف "أحاول أن أبذل قصارى جهدي وآمل أن أكون قدوة يوما بعد يوم، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم أن يكونوا قدوة، وأنا أحاول أن أكون واحدا منهم، وإذا نجح ذلك فأنا سعيد".

وأتم حديثه عن موسم ليفربول المقبل وقال: "أولا، لا أفكر في الموسم المقبل، بل أركز على هذه المباريات الثلاث، نريد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأننا ننتمي إليه، لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وسجل ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو كوبي ماينو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز دومينيك سوبوسبلاي وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

لا يوجد لاعب سجل أهداف أكثر من سيسكو في الدوري منذ رحيل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ أحرز 9 أهداف.

واستقبل ليفربول 17 هدفا من الكرات الثابتة بدون احتساب ركلات الجزاء كأكثر موسم في تاريخه وتخطى عدد الأهداف المستقبلة في موسم 1992-1993.

وتمكن كونيا من تسجيل أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول منذ رود فان نيستلروي في 2003.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.