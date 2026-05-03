سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية

الأحد، 03 مايو 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

سوبوسلاي

عبر دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، عن خيبة أمله من أداء فريقه بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد، مؤكدا أن الفريق افتقد التركيز في لحظات حاسمة كلفته النقاط.

وسقط ليفربول أمام مانشستر يونايتد 3-2 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري قالوا عن صلاح – شخص بسيط يتحول لعملاق.. جاء دون ضجة كبيرة وسيرحل كأسطورة عن ليفربول وكيل يان ديوماندي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح صلاح: لم أتوقع موسمي الأخير مع ليفربول.. ولو عاد بي الزمن لن أغير شيئا

وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "الأمر ليس جيدا، نعود إلى المنزل بدون أي نقاط، وبعد الشوط الأول لم يكن يجب أن نكون راضين على الإطلاق، كان يجب أن نكون مثلما كنا في بداية الشوط الثاني".

وواصل "تستقبل هدفا من كرة ثابتة، ثم نتحدث عن الهجمات المرتدة، وهكذا جاء الهدف الثاني، يجب أن نكون أكثر تركيزا وننتبه للتفاصيل".

وأردف "أحاول أن أبذل قصارى جهدي وآمل أن أكون قدوة يوما بعد يوم، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم أن يكونوا قدوة، وأنا أحاول أن أكون واحدا منهم، وإذا نجح ذلك فأنا سعيد".

وأتم حديثه عن موسم ليفربول المقبل وقال: "أولا، لا أفكر في الموسم المقبل، بل أركز على هذه المباريات الثلاث، نريد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأننا ننتمي إليه، لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وسجل ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو كوبي ماينو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز دومينيك سوبوسبلاي وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

لا يوجد لاعب سجل أهداف أكثر من سيسكو في الدوري منذ رحيل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ أحرز 9 أهداف.

واستقبل ليفربول 17 هدفا من الكرات الثابتة بدون احتساب ركلات الجزاء كأكثر موسم في تاريخه وتخطى عدد الأهداف المستقبلة في موسم 1992-1993.

وتمكن كونيا من تسجيل أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول منذ رود فان نيستلروي في 2003.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.

سوبوسلاي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري ديلي ميل: نقل فيرجسون للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(2) ليفربول سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد التشكيل - جاكبو مهاجم صريح أمام يونايتد.. وكونيا يعود للشياطين الحمر
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528423/سوبوسلاي-التفاصيل-الصغيرة-كلفتنا-المباراة-ونركز-على-المباريات-المتبقية