سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 03 مايو 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أن مهاجمه ألكسندر إيزاك لن يشارك أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس، تبدأ الأسبوع وأنت تعلم بالفعل أنك ستفتقد محمد صلاح، ثم خلال الأسبوع خسرنا ألكسندر إيزاك أيضا".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى هذا الموسم. في مباراة أرسنال خارج أرضنا، افتقدنا أيضًا مهاجمينا الأساسيين، ومع ذلك قدمنا مباراة جيدة".

وأتم "بالطبع نشعر بسوء الحظ وعدم السعادة بسبب إصابة إيزاك، لكنها إصابة بسيطة جدًا، وربما يعود المباراة المقبلة".

وانضم المهاجم السويدي إلى محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي أبرز الغائبين عن الخط الأمامي.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 61 نقطة.

بينما يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول 58 نقطة.

مانشستر يونايتد ليفربول ألكسندر إيزاك أرني سلوت
