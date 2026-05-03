التشكيل - جاكبو مهاجم صريح أمام يونايتد.. وكونيا يعود للشياطين الحمر

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر يونايتد، والذي يشهد العديد من الغيابات.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى ليفربول هو ألكسندر إيزاك الذي يعاني من إصابة عضلية.

وانضم المهاجم السويدي إلى محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي أبرز الغائبين عن الخط الأمامي.

وجاء تشكيل ليفربول بالكامل كالتالي:

الحارس: فريدي وودمان.

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

الوسط: كورتس جونس - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ

الهجوم: فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي

في المقابل، أعلن مايكل كاريك مدرب يونايتد تشكيل الشياطين الحمر أمام ليفربول.

وعاد ماتيوس كونيا لتشكيل يونايتد بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد برينتفورد بسبب المرض.

ويلعب بينجامين سيسكو وكونيا وبريان مبومو في خط هجوم الشياطين الحمر بالمباراة.

وتشهد المباراة غياب ماتيوس كونيا بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - أيدين هيفين - لوك شو.

الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - كوبي ماينو.

الهجوم: ماتيوس كونيا - بينجامين سيسكو - بريان مبومو.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 61 نقطة.

بينما يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول 58 نقطة.