جيوكيريس يرد على الانتقادات بقيادة أرسنال للفوز على فولام

السبت، 02 مايو 2026 - 21:39

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

قاد فيكتور جيوكيريس فريقه أرسنال للفوز على منافسه فولام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جيكيريس (2) وبوكايو ساكا أهداف أرسنال.

ويواجه جيوكيريس الكثير من الانتقادات خلال موسمه الأول مع أرسنال، لكنه حقق بعض الأرقام خلال مباراة فولام.

وأحرز اللاعب السويدي هدفين وصنع هدفا ليكون ساهم مع أرسنال في 3 أهداف لأول مرة في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وأصبح جيوكيريس أول لاعب منذ ألكسيس سانشيز مع أرسنال يسجل 21 هدفا في موسمه الأول مع الفريق.

وساهم ساكا في 150 هدفا مع أرسنال في جميع المسابقات بواقع تسجيل 80 هدفا وصناعة 70 آخرين.

أما جماعيا، فهذه المرة الأولى التي يسجل فيها أرسنال 3 أهداف في مباراة واحدة في بطولة الدوري منذ الفوز على توتنام في فبراير الماضي بأربعة أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 76 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 48 في المركز العاشر.

وصف المباراة

افتتح جيوكيريس النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة رائعة من بوكايو ساكا ثم عرضية أرضية.

وأهدر ساكا فرصة هدف محقق بعد تسديدة خارج المرمى عقب ارتداد الكرة نتيجة تصدي من الحارس في الدقيقة 27.

وضاعف كالافيوري النتيجة في الدقيقة 29 من رأسية لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 40 أحرز ساكا الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة جيوكيريس.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز جيوكيريس الهدف الثالث بعد رأسية عقب عرضية من تروسارد.

وفي الدقيقة 56 أنقذ لينو حارس مرمى فولام لانفراد جيوكيريس.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لأرسنال بعد رأسية من كالافيوري عقب عرضية من ركلة ركنية.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه وحصل على نقاط المباراة كاملة.

