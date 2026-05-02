قالوا عن صلاح – شخص بسيط يتحول لعملاق.. جاء دون ضجة كبيرة وسيرحل كأسطورة عن ليفربول

تلقى محمد صلاح نجم ليفربول العديد من الرسائل من زملائه الحاليين والسابقين في الفريق وكذلك المدربين وأساطير النادي، كما تلقى رسائل من منافسيه.

ويستعد صلاح لإنهاء حقبته مع ليفربول بعد 9 سنوات ارتدى فيها قميص الريدز وحقق خلالها العديد من الألقاب وحطم عبرها الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر.

شبكة "سكاي سبورتس" نظمت حلقة كاملة عن محمد صلاح وهو يشاهد الجميع يشيد به ويودعه قبل نهاية مشواره مع ليفربول.

أليسون بيكر حارس ليفربول

أول انطباع عن محمد صلاح؟ قابلته منذ وقت طويل في روما، انطباعي الأول كان أنه شخص بسيط جدًا، لكن عندما تراه داخل الملعب، يصبح الأمر مختلفًا تمامًا. أعتقد أن الرجل الصغير يتحول إلى عملاق داخل الملعب وقادر على فعل أي شيء.

أفضل لحظة لي مع صلاح؟ من أجمل لحظاتي تمريرتي له ضد مانشستر يونايتد ثم الاحتفال معه، لحظة ستبقى معي طوال حياتي.

الوداع؟ لا أحد يعلم ما يخبئه لنا المستقبل. ستجد دائمًا صديقًا هنا، صديقًا برازيليًا، يُعينك على كل ما تحتاجه. حسنًا؟ شكرًا لك يا صديقي على كل الذكريات، وعلى كل الإنجازات، وعلى كل الجوائز التي فزت بها بفضلك. وأتمنى لك كل التوفيق.

آدم لالانا

أتذكر أن انطباعي الأول كان: هذا بالضبط ما نحتاجه. في الأسبوع الأول من التدريبات كان مختلفًا تمامًا عن كل ما كان لدينا.

عقليته والتزامه كانا على أعلى مستوى فورًا، وكان واضحًا لي منذ البداية أنه لعب في الدوري الإنجليزي من قبل. كان يفهم العقلية وسرعة الدوري، وكأنه كان يملك نقطة كبيرة جدًا يود إثباتها.

أكثر ما يعجبني فيه الآن؟ عضلات البطن. وليس خجولًا من إظهارها، ويجعلنا جميعًا نبدو سيئين! وعندما أجلس مع نجلي وأراه يسجل الأهداف يقول لي لماذا لا تكن مثله.

أندرو روبرتسون

الكثير من الناس يرون مدى احترافيته واجتهاده، لكن ربما لا يرى الجميع جانبه المرح أو المشاكس. أعتقد أنني أخرج أسوأ ما لديه من هذا الجانب.

هو من أظرف الشخصيات في المكان، دائمًا متواجد في المقالب والمشاكل، لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل، فهو مثال للاحتراف.

كل اللاعبين الجدد ينظرون إلى صلاح لا يمكنهم تقليده، لأنك لا تستطيع تقليده، لكن يمكنك أن تأخذ جزءًا منه، وترى كيف يجب أن يعيش لاعب كرة قدم محترف.

رأيت ذلك بوضوح في السنوات الأخيرة، الكثير منهم يقول: أريد أن أكون مثله.

دعمه للفريق ضد برشلونة رغم إصابته أظهر مدى التزامه الجماعي، كان يدرك نوعاً ما مدى قدرته على إضفاء جو مميز على المكان.

جاء دون ضجة كبيرة لكن آمن بنفسه، وأصبح من أفضل لاعبي العالم، وواحدًا من أعظم من لعبوا لهذا النادي، ويا له من أرث تركه.

محمد، بدأنا معًا، وسننهي هذه الرحلة الرائعة معًا. كانت 9 سنوات رائعة، شاهدنا فيها أطفالنا يكبرون معًا، وعائلاتنا تكبر معًا، والأهم من ذلك، أنا وأنت نكبر معًا. لقد كان وقتًا مذهلاً. لقد تعلمت منك الكثير.

لقد منحتني بعضًا من أروع لحظات حياتي وصولًا إلى الأهداف التي سجلتها لكن شخصيتك هي الأهم. أعتقد أنك كنت شخصًا رائعًا لهذا النادي. لطالما حافظت على تواضعك وولائك، وأعتقد أن هذا هو أروع ما يميزك.

أتمنى لك ولعائلتك كل التوفيق في المستقبل وابقَ على تواصل دائم. سأفتقدك كثيراً لكنني سعيدٌ بأن الرحلة تنتهي معاً.

جيمس ميلنر لاعب برايتون الحالي وليفربول السابق

إذا رأى شخصًا يفعل شيئًا مفيدًا، سواء داخل النادي أو خارجه، ووجد أنه قد يفيده، سيفعله فورًا.

الجهد الذي يبذله، الساعات التي يقضيها ليكون الأفضل في كل شيء: التغذية، الصالة الرياضية، أرض التدريب، العمل على إنهاء الهجمات.

ما أتذكره لصلاح عندما سجل هدفا من على بُعد 30 ياردة أمام مانشستر سيتي كان قادرًا على تغيير المباريات من لا شيء. هدفه ضد واتفورد أيضا خارج الملعب، عندما راوغ 4 أو 5 لاعبين، كان هدفًا خرافيًا.

ثباته، أرقامه، قلة إصاباته، احترافيته، كل ذلك يشرح كل شيء عنه.

جوردان هندرسون لاعب برينتفورد الحالي وليفربول السابق

الموسم الأول، لم أصدق الأرقام التي سجلها. ومع مرور الوقت، ازدادت ثقته بنفسه، وهذه العقلية هي ما جعلته يتميز عن الجميع.

وهذا يخلق ثقافة داخل الفريق، فيبدأ الجميع بالتفكير: يجب أن أفعل هذا، ويجب أن أفعل ذاك، والكل يبدأ في بذل مجهود إضافي

هذا ألهمني، وجعلني أفكر: هل أستطيع فعل ذلك؟ كنت أنا ومو نتحدث عن التعافي، وفجأة أصبح الأمر أربعة أو خمسة لاعبين، ثم ستة، وكانت مجموعة مميزة بحق.

كل من تحبه الجماهير مثل دالجليش وجيرارد، سيكون صلاح معهم في القمة.

مو، لا أدري كيف أصف لك بالكلمات، ما حققته فعلاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات الـ 8 أو 9 الماضية. أعتقد أنك تعرف رأيي فيك، لذا، أود أن أشكرك على كل ما فعلته من أجلي شخصياً. وكم ساعدتنا، وكم ألهمتنا كل يوم. لا أجد كلمات كافية لأشكرك على ما منحتني إياه أنا والشباب من ذكريات رائعة، وعلى فوزنا بالعديد من الألقاب معاً، وعلى كونك صديقي مدى الحياة.

ريو نجوهوما لاعب ليفربول

في إحدى المرات بعد المران قال لي: اللاعبون الكبار جدًا، إضافة إلى موهبتهم، يسجلون أهدافًا ويصنعون أهدافًا.

صلاح كسر العديد من الأرقام القياسية. مجرد قوله ذلك لي، وأنه يرى أنني لاعب جيد، لكن للانتقال للمستوى التالي يجب إضافة الأهداف والتمريرات الحاسمة.

هدفه ضد مانشستر سيتي بعدما راوغ 3-4 لاعبين كان هدفا رائعا للغاية. بالنسبة لي، هو أفضل لاعب لعب لليفربول في الجيل الذي شاهدته، لديه تأثيرا كبيرا عليّ.

روبي فاولر لاعب ليفربول السابق

هدفه بالقدم اليسرى ضد تشيلسي من زاوية المنطقة لا يُنسى. كنت أعمل محللا لأحد القنوات وقتها، ومنذ أن سدد الكرة عرفت أنها في المقص.

من الصعب وصف مدى عظمته مع ليفربول والدوري الإنجليزي، سينضم لقائمة أعظم لاعبي المسابقة.

آيان راش الهداف التاريخي لليفربول

أفضل ذكرى لي مع محمد صلاح؟ أتذكر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام، كنت أحمل الكأس وسأعود إلى مقعدي، ثم احتسبت ركلة جزاء لليفربول، فقلت لن أغادر، سأقف هنا وأشاهد. سجّل مو الركلة، وعرفت في أول دقيقتين أننا سنفوز بالكأس.

ما يجعله مميزًا لدى الجماهير هي أهدافه ضد إيفرتون ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي أيضًا. التسجيل ضد هذه الفرق يجعلك لاعبًا مميزا.

تولى بيل شانكلي المسؤولية، ووضع المعايير، ثم جاء بوب بيزلي وكيني دالجليش، تم وضع معايير، ثم يورجن كلوب، ومحمد صلاح رفع هذا المعيار. ومن يأتي بعده سيكون عليه الوصول إلى هذا المستوى.

ديان لوفرن لاعب ليفربول السابق

نهائي 2019 كان يومًا جميلًا لنا جميعًا، وخاصة لمحمد، أثبت للعالم أنه كان الرقم واحد في ذلك الوقت.

سيترك أثرًا ضخمًا، وسيرحل كأسطورة. أرقامه غير قابلة للتصديق، وسيُذكر للأبد بقميص ليفربول.

أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول

إنه معروف بالعديد من الأهداف، العديد من الأهداف المميزة، العديد من الأهداف الحاسمة، والفوز بالدوري مرتين، والفوز بدوري أبطال أوروبا.

سيُخلد اسمه كواحد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق.

ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الحالي وريال مدريد السابق

بالنسبة لي، لطالما قلت إن ستيفان جيرارد هو رقم واحد، لكن صلاح، سأضع الثنائي في المركز الأول الآن، بكل تأكيد.

مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر لقاءٍ لنا، وأردتُ فقط أن أقول إنني أفتقدك كل يوم. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. لطالما كنتَ صديقًا مُقرّبًا جدًا لي، وأخًا، وجعلني شخصا أفضل.

كوستاس تسميكاس لاعب ليفربول المعار إلى ليفربول

سيفتقده الجميع، من اللاعبين إلى العاملين إلى أصغر موظف. إنه إنسان طيب جدًا. سيبقى إرثه في ليفربول للأبد.

إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

انظروا إلى ما يفعله أيضًا. الأهداف التي سجلها، لا أعرف عددها بالتحديد، لكنها كانت كثيرة، وبعضها كان حاسمًا، بالإضافة إلى الكثير منها ضدنا، الأمر الذي كان محبطًا بعض الشيء أحيانًا. لكن التنافس معه كان رائعًا. أنا محظوظٌ لأنني حصلت على قميصه في منزلي.

بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي

كان الأمر مرهقا، أعتقد أن أسلوب لعبنا في مانشستر سيتي كان مثاليًا لهم، حيث اعتمدوا على المساحات الخلفية والتمريرات المتقنة مع ألكسندر أرنولد، ومع روبرتسون، وهو لاعب أسطوري آخر.

كانوا أكبر منافسينا على الإطلاق. أُُعجب بهم جميعًا كثيرًا، وبمدى ثباتهم عامًا بعد عام على مدار سنوات طويلة. صلاح، روبرتسون، جميع هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنهم يستحقون احترامي الكبير لجعلهم هذا العالم، عالم كرة القدم، مكانًا أفضل للعيش فيه.

ديكلان رايس لاعب أرسنال

حالفني الحظ، بل وكنت محظوظًا جدًا، باللعب ضده مرات عديدة. إنه شخص لطيف ومتواضع للغاية خارج الملعب، أما داخل الملعب فهو لاعبٌ فتاك، يمكنك أن تُمرر له الكرة، وفي لحظة قد تجدها في شباكك. تلقيت هذا النوع من التمريرات في بعض الأحيان، ولكن كان شرفًا لي أن ألعب ضده في الدوري الإنجليزي.

أنا سعيدٌ برحيله لأنه كان لاعبًا رائعًا وسجل أهدافًا كثيرةً في مرماي. لذا، أتمنى له كل التوفيق.

إدين هازارد لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق

يا أخي، اسمع، رسالة سريعة لأخبرك كم أحبك. لقد كان من دواعي سروري اللعب ضدك، واللعب معك. حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة.

لذا، أنت تستحق الأفضل يا أخي، لك ولعائلتك. استمتع بوقتك الآن. أنت من أفضل اللاعبين لدي، وأتمنى أن أراك قريبًا يا أخي.

يورجن كلوب المدير الفني السابق لـ ليفربول

يا للعجب، الوقت يمر سريعًا، أليس كذلك؟ في الحقيقة، لم أكن لأتخيل يومًا أنني سأضطر إلى تصوير فيديو كهذا لأنني لم أفكر في نادي ليفربول بدون محمد صلاح منذ انضمامك إلينا.

لكن لكل شيء نهاية، وفي كلتا الحالتين، تنتهي أفضل القصص بنهاية سعيدة. وأنا متأكد تمامًا أن نهايتك كانت سعيدة لأنك تغادر مبتسمًا ومحبوبًا من قِبل الكثيرين، تغادر حاملًا معك أجمل الذكريات التي جمعتها على مر السنين.

وربما تتذكر أحد الاجتماعات الأولى أو عندما أتحدث إلى الفرق، فهذا ما كنت أفعله دائمًا، لأن هذه هي الطريقة التي أفهم بها الحياة. أفضل ما يمكننا فعله هو العمل بجد، وبذل كل ما في وسعنا، حتى إذا التقينا في المستقبل، بعد 5 أو 10 أو 15 أو 20 سنة، ونظرنا إلى الوراء، سنتشارك أجمل ذكريات حياتنا. أنت تعلم ذلك أيضًا، فلولاك لما حدث شيء خلال سنواتي التسع في ليفربول.

لذا، شكرًا لك. أتمنى لك كل التوفيق في كل ما سيأتي في حياتك، وستكون قصصًا رائعة. إذا أردت، يمكنك اللعب لعشر سنوات أخرى، ولكن إن أردت، يمكنك ذلك.

أبلغ سلامي لبناتك، وآمل أن أراك قريبًا. كل التوفيق. الوداع.

دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول

أتمنى أن نبقى على تواصل بعد رحيلك. أعلم أنك تُغيّر رقم هاتفك باستمرار، لكنني آمل أن أكون من بين اللاعبين القلائل الذين يمكنك إرسال رسالة إليهم عند تغييره. لذا استمتع بحياتك بعد ذلك، وأتمنى أن تبقى سعيدًا كما أنت الآن.