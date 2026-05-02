مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) فولام.. جووووووول ساكا
السبت، 02 مايو 2026 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال أمام فولام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.
وخاض أرسنال مباراة أكثر من مانشستر سيتي.
بينما يأتي في فولام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------------------------------------------------
ق 40: جوووووووووول ساكا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 31: إلغاء الهدف لداعي التسلل.
ق 29: جووووووووول كالافيوري من رأسية عقب عرضية من تروسارد.
ق 27: ساكا يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة خارج المرمى عقب ارتداد الكرة نتيجة تصدي من الحارس.
ق 9: جوووووول فيكتور جيوكيريس بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة رائعة من بوكايو ساكا ثم عرضية أرضية.
انطلاق المباراة