مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) فولام.. جووووووول ساكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال أمام فولام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وخاض أرسنال مباراة أكثر من مانشستر سيتي.

بينما يأتي في فولام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

ق 40: جوووووووووول ساكا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 31: إلغاء الهدف لداعي التسلل.

ق 29: جووووووووول كالافيوري من رأسية عقب عرضية من تروسارد.

ق 27: ساكا يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة خارج المرمى عقب ارتداد الكرة نتيجة تصدي من الحارس.

ق 9: جوووووول فيكتور جيوكيريس بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة رائعة من بوكايو ساكا ثم عرضية أرضية.

انطلاق المباراة