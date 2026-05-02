وكيل يان ديوماندي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح

نفى وكيل أعمال يان ديوماندي لاعب إر بي لايبزيج الألماني التقارير التي تفيد بتقديم ليفربول عرضا رسميا للتعاقد مع جناح الفريق الألماني.

يان ديوماندي النادي : لايبزج ليفربول

وقال تياجو فريتاس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لا يوجد أي عروض رسمية مقدمة من ليفربول لجناح لايبزيج لتعويض رحيل محمد صلاح عن الريدز حتى الآن".

وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية اللاعب بفريق ليفربول وأن الفريق يستعد للتعاقد معه من لايبزيج الصيف المقبل لتعويض رحيل محمد صلاح.

وانضم اللاعب الإيفواري لـ لايبزيج صيف 2025 وينتهي عقده صيف 2030.

وخاض اللاعب مع لايبزيج الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وأعلن محمد صلاح في وقت سابق عن رحيله نهاية الموسم الجاري عن ليفربول بعد 9 مواسم كتب بها تاريخا كبيرا في الملاعب الإنجليزي (طالع التفاصيل).

وخاض محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع الريدز لـ440 مباراة مسجلا 257 هدفا وصنع 122 آخرين.