وكيل يان ديوماندي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح

السبت، 02 مايو 2026 - 19:05

كتب : عبد الرحمن شريف

يان ديوماندي

نفى وكيل أعمال يان ديوماندي لاعب إر بي لايبزيج الألماني التقارير التي تفيد بتقديم ليفربول عرضا رسميا للتعاقد مع جناح الفريق الألماني.

وقال تياجو فريتاس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لا يوجد أي عروض رسمية مقدمة من ليفربول لجناح لايبزيج لتعويض رحيل محمد صلاح عن الريدز حتى الآن".

وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية اللاعب بفريق ليفربول وأن الفريق يستعد للتعاقد معه من لايبزيج الصيف المقبل لتعويض رحيل محمد صلاح.

أخبار متعلقة:
حوار صلاح - عن الإصابة ومستقبله بعد ليفربول.. وأفضل لقب وسر النجاح مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول

وانضم اللاعب الإيفواري لـ لايبزيج صيف 2025 وينتهي عقده صيف 2030.

وخاض اللاعب مع لايبزيج الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وأعلن محمد صلاح في وقت سابق عن رحيله نهاية الموسم الجاري عن ليفربول بعد 9 مواسم كتب بها تاريخا كبيرا في الملاعب الإنجليزي (طالع التفاصيل).

وخاض محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع الريدز لـ440 مباراة مسجلا 257 هدفا وصنع 122 آخرين.

ليفربول لايبزيج يان ديوماندي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) فولام.. جووووووول ساكا صلاح: لم أتوقع موسمي الأخير مع ليفربول.. ولو عاد بي الزمن لن أغير شيئا تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام لأجل أغلى مباراة في التاريخ.. تحديد رباعي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي بعد عام واحد.. إبسويتش تاون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز حوار صلاح - عن الإصابة ومستقبله بعد ليفربول.. وأفضل لقب وسر النجاح مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة
أخر الأخبار
في مباراة سيميوني الـ1000.. شباب أتلتيكو مدريد ينتصرون على فالنسيا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: قرار من ريال مدريد بشأن مستقبل كارباخال 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) فولام.. جووووووول ساكا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: لم أتوقع موسمي الأخير مع ليفربول.. ولو عاد بي الزمن لن أغير شيئا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام ساعة | الكرة الأوروبية
لأجل أغلى مباراة في التاريخ.. تحديد رباعي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة المتخصص في الصعود.. فينيتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب عام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528350/وكيل-يان-ديوماندي-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-مفاوضات-ليفربول-لتعويض-رحيل-صلاح