كاف يعلن موعد كأس أمم إفريقيا 2027

السبت، 02 مايو 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال عام 2027.

وأشار الاتحاد إلى أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام يوم 19 يونيو 2027 على أن يقام النهائي في 17 يوليو.

ولم يحدد كاف حتى الآن الدولة التي ستستضيف النهائي أو الافتتاح.

وستقام قرعة كأس أمم إفريقيا يوم 18 مايو الجاري بمشاركة 48 منتخبا من ضمنهم الدول المستضيفة والتي ضمنت التأهل في جميع الحالات للبطولة.

وتنطلق تصفيات أمم إفريقيا يوم 21 سبتمبر المقبل وتنتهي في 30 مارس 2027.

وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

الجولتين الأولى والثانية - من يوم 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

الجولتين الثالثة والرابعة - من يوم 9 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر.

الجولتين الخامسة والسادسة - من يوم 22 مارس 2027 وحتى 30 مارس.

وكان المغرب قد توج بلقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا بعد قرار من كاف كعقوبة على السنغال بسبب التلويح بالانسحاب رغم الفوز في المباراة.

