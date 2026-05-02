الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية

السبت، 02 مايو 2026 - 16:22

كتب : محمد عبد العظيم

بيير جيسلان أوتشو - مصر - السنغال

سيدير الحكم الجابوني بيير أوتشو مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري في إياب نهائي الكونفدرالية.

وسيعاون أوتشو، ثلاثي جابوني وهم: بوريس داتسوجا، وأموس ندونج، وباتريك مابياه (حكم رابع).

وسيتواجد التونسي هيثم قيراط على تقنية الفيديو، ويعاونه الثنائي ماريا ريفيت من مورشيوس، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج.

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية:

الجابوني بيير أتشو: حكم ساحة

الجابوني بوريس داتسوجا: حكم مساعد

الجابوني أموس ندونج: حكم مساعد

الجابوني باتريك مابياه: حكم رابع

التونسي هيثم قيراط: حكم فيديو

ماريا ريفيت (موريشيوس): مساعد حكم فيديو

الكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج: مساعد حكم فيديو.

وأدار بيير جيسلان أوتشو مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب، والتي حسمها أسود التيرانجا بهدف ساديو ماني.

وسبق لأوتشو قيادة لقاء مصر ضد بنين التي حسمها الفراعنة 3-1 في دور الـ 16 من البطولة ذاتها على ملعب أدرار في أجادير.

أوتشو سيدير مباراة الإياب، بينما تم تعيين الموريتاني دحان بيدا لتحكيم مباراة الذهاب في الجزائر يوم 9 مايو. (طالع التفاصيل)

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وبلغ الزمالك النهائي مرتين في وقت سابق في 2019 و2023 أمام نفس المنافس نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالبطولة في المرتين.

موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب في الجزائر.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.

