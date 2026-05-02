دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

السبت، 02 مايو 2026 - 15:51

كتب : محمد عبد العظيم

دحان بيدا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحكيم مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية للحكم الموريتاني دحان بيدا.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة يوم السبت 9 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويدير دحان بيدا مباراة اتحاد العاصمة ضد الزمالك، على أن يعاونه كل من: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والكاميروني إلفيس نجوي، على أن يكون مواطنه عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وسيتواجد الغاني دانيال لاريا على تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ديكينز مميسا نياجرووا.

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية كالتالي:

الموريتاني دحان بيدا: حكم ساحة

الأنجولي جيرسون دوس سانتوس: حكم مساعد

الكاميروني إلفيس نجوي: حكم مساعد

الموريتاني عبد العزيز بوه: حكم رابع

الغاني دانيال لاريا: حكم فيديو

الكيني ديكينز مميسا نياجرووا: مساعد حكم فيديو.

واختير دحان بيدا ضمن 17 حكما عربيا للتواجد في كأس العالم 2026 على رأسهم أمين عمر. (طالع التفاصيل)

وأدار دحان بيدا مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وبلغ الزمالك النهائي مرتين في وقت سابق في 2019 و2023 أمام نفس المنافس نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالبطولة في المرتين.

موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب في الجزائر.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.

