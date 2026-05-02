كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع أحمد عاشور لتولي تدريب فريق الكرة الطائرة للرجال خلال الموسم المقبل.

وخسر الزمالك مؤخرا بطولة كأس مصر على يد الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الزمالك توصل لاتفاق مع عاشور لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ويعد هذا الموسم الثالث على التوالي للزمالك بدون ألقاب محلية في كرة الطائرة.

وسبق لعاشور تولي تدريب الزمالك في وقت سباق وقاد الفريق لتحقيق الثنائية المحلية مرتين في 2022 و2023.

وسبق أن درب عاشور كل من الزمالك وهليوبوليس والأهلي الليبي، وتولى تدريب مدرب عام منتخب مصر.

وحقق عاشور لقبين لدوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس، وفاز بكأس إفريقيا مرة وحيدة وكأس إفريقيا للمنتخبات.