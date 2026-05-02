مدرب اتحاد العاصمة: نستحق الفوز بكأس الجزائر.. ولدينا موعد آخر هام أمام الزمالك

يرى السنغالي لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة أن فريقه حقق فوزا مستحقا على شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر.

وتوج اتحاد العاصمة بكأس الجزائر، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على شباب بلوزداد في المباراة النهائية.

وقال لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة في تصريحات للصحفيين: "لاعبونا قدموا مؤخرا مجهودات جبارة ويستحقون التتويج بكأس الجزائر، وسنكون على موعد هام آخر بعد أيام عندما نواجه الزمالك في نهائي الكونفدرالية".

وأضاف"اجتزنا فترات صعبة خلال هذا الموسم وسنواجه ضغط هذه المرحلة المتبقية من الموسم بكل روح مسؤولية، وسأقوم بتدوير التشكيلة للحفاظ على قوة وقوام الفريق".

ونجح اتحاد العاصمة في التتويج بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة، ليفض شراكته مع شباب بلوزداد الذي توج بـ 9 ألقاب للكأس.

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر.

ويستعد اتحاد العاصمة لمواجهة الجزائر في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب في الجزائر يوم السبت 9 مايو، فيما تقام مواجهة الإياب على استاد القاهرة يوم 16 مايو.