بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وقررت الرابطة إقامة مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي في نفس التوقيت لتكافؤ الفرص.

وتقام مباريات الجولة يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري.

وجاءت المواعيد كالتالي:

سموحة × الزمالك.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز.. 5:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الأهلي × إنبي.. 5:00 مساء - استاد القاهرة.

ومن المقرر تأجيل مباريات الجولة السابعة والأخيرة بسبب خوض الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية ضد اتحاد العاصمة في موعد متعارض.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.