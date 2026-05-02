حوار صلاح - عن الإصابة ومستقبله بعد ليفربول.. وأفضل لقب وسر النجاح

كشف محمد صلاح نجم ليفربول موعد عودته المحتمل من الإصابة قبل نهاية مشواره مع الفريق، وتحدث عن اللقب الأقرب لقلبه وسر النجاح ومستقبله.

ويخوض صلاح أيام الأخيرة بقميص ليفربول بعد مسيرة مظفرة بالألقاب والأرقام الفردية.

وإليكم ما قاله صلاح خلال حواره مع ستيفن جيرارد عبر قناة TNT سبورتس الإنجليزية

أبرز صفات يورجن كلوب

إدارة اللاعبين أمر صعب جدا. مع مرور السنوات والخبرة تفهم أن إدارة اللاعبين وغرفة الملابس ليست سهلة، خاصة مع فريق مليء بالنجوم، والحفاظ على الجميع متحفزين ويعملون.

أعتقد أنه كان محظوظا أيضا لأننا جميعا نريد العمل والنجاح، لم يكن بحاجة لإجبار أحد. كان بيننا رابط قوي، وهو محق. أتذكر حديثي معه حين قال إنه يريد بعد سنوات أن ننظر للخلف ونقول: لقد قضينا وقتا رائعا.

كنت سعيدا جدا العام الماضي عندما فزت بالدوري، حتى أقول له إنني فزت بدوريين.

ذكريات دوري أبطال أوروبا

لقب 2005 سيُتذكر أكثر من 2019، لكن الفوز بدوري الأبطال مع هذا النادي أمر مذهل.

كان أول إنجاز كبير للفريق. بعد خيبة نهائي كييف في 2018، في العام الثاني فزنا، وكان ذلك لا يُصدق.

الاستعراض في المدينة ورؤية سعادة الناس جعلني أدرك لأول مرة مدى عظمة هذا النادي.

غرفة الملابس

نحن فريق له هدف واحد. الجميع يعرف دوره، وإذا قصّرت سيأتيك زميلك ليصححك. كان هذا موجودا بقوة في العشر سنوات الماضية، وأتمنى ألا يتغير مع تغيّر اللاعبين.

الفارق بين دوري 2020 و2025

الفوز مع الجماهير وكسر الأرقام هو قمة ما يحلم به اللاعب. الفوز بالدوري مع ليفربول مختلف عن أي نادٍ آخر، ومع هذا التأثير والأهداف والتمريرات والجوائز الفردية، شيء لن أنساه أبدا، موسم 2024-25 كان الأفضل لي.

عندما كنت لعبا في بازل أرسلت لي رسالة نصية وأردت التحدث معي، ومورينيو كان على وشك إقناعي باللعب لتشيلسي، ثم أسل لي رسالة نصية قال فيها أنه يريد التواصل معي فأغلقت هاتفي ولم أرد، لو انضممت لليفربول حينها ربما حققنا لقب الدوري.

الهداف التاريخي لدربي ميرسيسايد

في البداية لم أدرك مدى ضخامة الدربي، لكن داخل الملعب تشعر أنها ليست مجرد مباراة. جماهير، صراخ، شتائم، شيء لم أختبره من قبل. رغم التعادل، لدي سجل جيد فيها.

سر النجاحات

الرغبة. أريد أن أنجح وأن يُذكر اسمي في هذا النادي. هذا يدفعني للعمل الجاد، أن أكون أول من يصل للتدريب، لأفعل كل شيء بشكل صحيح. الرغبة هي المفتاح.

أسئلة سريعة

أفضل مباراة؟ روما في أنفيلد، ومانشستر يونايتد خارج الأرض حين سجلت ثلاثية.

أصعب مدافع؟ كُثر، لكنني دائما أؤمن أنني سأجد طريقة للتسجيل.

أكبر إنجاز؟ الدوري الموسم الماضي.

لاعب يستحق تقديرا أكبر؟ فينالدوم، وميلنر، وهيندرسون. بدونهم ما كنا لنفوز بشيء.

هندرسون وألكسندر أرنولد

هل تفتقد ترينت؟ أفتقده كثيرا، وأتمنى له الأفضل. البقاء في مكان 20 عاما ليس سهلا.

أود ذكر شيء يخص جوردان هندرسون. في آخر مباراة، لم يحصل على الوداع الذي يستحقه لأنه غادر فورا. أتمنى أن يفعل النادي والجماهير شيئا خاصا له، لأنه كان أساسيا في كل ما تحقق.

الإصابة

بدنيا جيد. لم أصبح عجوزا بين ليلة وضحاها. الموسم الماضي كان رائعا، وما زال لدي الكثير لأقدمه. أشعر بالسلام مع القرار.

هل لدي فرصة للمشاركة في مباراة برينتفورد؟ بالتأكيد، أنا بخير وربما أعود قبل تلك المباراة.

المستقبل

لم أقرر بعد. لدي خيارات جيدة، والأهم أنني بدنيا بحالة ممتازة. لعبت كثيرا هذا الموسم ومع أمم إفريقيا، وأشعر أن جسدي بخير.