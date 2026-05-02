ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق

اشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري المصري 2025-26 بين الزمالك وبيراميدز والأهلي قبل جولتين على النهاية.

وأصبح الفارق بين الأول والثالث في ترتيب الدوري المصري 3 نقاط فقط قبل جولتين على نهاية الدوري المصري.

وانتصر بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية ليعود الصراع الثلاثي من جديد على اللقب.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5

1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

وماذا عن المباريات المتبقية لكل فريق؟

1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا

2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: إنبي – المصري

نتائج المواجهات المباشرة بين الـ 3 فرق

الأهلي × الزمالك 2-1 و3-0

الزمالك × بيراميدز 1-0 و1-0

بيراميدز × الأهلي 2-0 و3-0

ماذا تقول اللائحة في حال تساوي فريقين في النقاط خلال المرحلة النهائية؟

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي في المرحلة النهائية وفقا لـ:

1 النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

2 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

3 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

4 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

5 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المسابقة.

6 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المسابقة.

7 النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء) نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري؟

أكبر رصيد من النقاط يمكن أن يصل له الزمالك حاليا هو 56 نقطة.

يحتاج الزمالك للفوز في المباراتين مع انتظار تعثر بيراميدز خاصة أن الزمالك يمتلك أفضلية على بيراميدز بفضل المواجهات المباشرة والفوز ذهابا وإيابا 1-0.

أي نتيجة أقل من بيراميدز في آخر جولتين ستعني تفوق بيراميدز وتصدره للترتيب.





























































































































































ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بلقب الدوري المصري؟

أكبر رصيد من النقاط يمكن أن يصل له بيراميدز حاليا هو 56 نقطة.

يحتاج بيراميدز للفوز في المباراتين مع انتظار تعثر الزمالك خاصة في ظل تفوق الأبيض عليه بفضل المواجهات المباشرة والفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري؟

أكبر رصيد من النقاط يمكن أن يصل له بيراميدز حاليا هو 53 نقطة.

وبالتالي يحتاج لأن يتعثر منافسيه من أجل خطف اللقب، الأهلي في حال تساوى مع الزمالك يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة، لكنها في نفس الشق لصالح بيراميدز أمام الأحمر.

الأهلي لن يفكر سوى في الفوز في المباراتين الأخيرتين منتظرا نتائج منافسيه والتي ستحدد بطل الدوري وكذلك بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذا ماذا سيحدث في حال تساوي الفرق الـ 3 في عدد النقاط؟

في حال تساوت 3 فرق في النقاط على قمة الدوري في الجولة الأخيرة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بينهم لحسم البطولة خاصة في ظل تفوق كل فريق على الآخر بشكل مباشر

سيصبح ترتيب الدوري المصري حينها

1 بيراميدز: لعب 4 فاز في 2 وخسر 2 سجل 5 واستقبل 2 فارق الأهداف 3

2 الأهلي: لعب 4 فاز في 2 وخسر 2 سجل 5 واستقبل 6 فارق الأهداف -1

3 الزمالك: لعب 4 فاز في 2 وخسر في 2 سجل 3 واستقبل 5 فارق الأهداف -2

وهو ما يعني أن بيراميدز سيتوج بلقب الدوري بفضل فارق الأهداف بعدما تساوت الفرق الـ 3 في عدد النقاط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الموعد الأقرب لإقامة الجولة الأخيرة من الدوري المصري ستتأجل ليوم 20 مايو الجاري لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الثلاثي. (طالع التفاصيل)