بعد نتائج الجولة 5.. في الجول يكشف الموعد الأقرب لنهاية الدوري المصري

استقرت رابطة الأندية المصرية على تأجيل الجولة الأخيرة من الدوري المصري 225-26 بأكملها، حسبما علم FilGoal.com.

ويأتي ذلك بعدما اشتعل صراع القمة في الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على إنبي وخسارة الزمالك من الأهلي.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري الموسم الحالي.

وعلم FIlGoal.com أن يوم 20 مايو الجاري هو الأقرب لإقامة مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، عقب مشاركة الزمالك القارية في نهائي الكونفدرالية.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن رابطة الأندية ستصدر مواعيد الجولة الأخيرة الجديدة عقب مباراة القمة وشكل الصراع على اللقب. (طالع التفاصيل)

وستتأجل الجولة الأخيرة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على اللقب خاصة في ظل منافسة الزمالك على لقب الكونفدرالية.

وكان مقررا إقامة الجولة الأخيرة يوم 15 مايو، لكن مع تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية واستمرار منافسته على اللقب ستتأجل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

موعد نهائي الكونفدرالية

لقاء الذهاب: 9 مايو في الجزائر أو المغرب (اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي)

لقاء الإياب: 16 مايو في القاهرة

ترتيب الدوري المصري

الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة من 24 مباراة

مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

المصري × الأهلي

بيراميدز × سموحة

الزمالك × سيراميكا كليوباترا