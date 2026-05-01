بعد نتائج الجولة 5.. في الجول يكشف الموعد الأقرب لنهاية الدوري المصري

الجمعة، 01 مايو 2026 - 23:21

كتب : محمد جمال

شعار الدوري المصري 2025

استقرت رابطة الأندية المصرية على تأجيل الجولة الأخيرة من الدوري المصري 225-26 بأكملها، حسبما علم FilGoal.com.

ويأتي ذلك بعدما اشتعل صراع القمة في الدوري المصري عقب فوز بيراميدز على إنبي وخسارة الزمالك من الأهلي.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري الموسم الحالي.

وعلم FIlGoal.com أن يوم 20 مايو الجاري هو الأقرب لإقامة مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، عقب مشاركة الزمالك القارية في نهائي الكونفدرالية.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن رابطة الأندية ستصدر مواعيد الجولة الأخيرة الجديدة عقب مباراة القمة وشكل الصراع على اللقب. (طالع التفاصيل)

وستتأجل الجولة الأخيرة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على اللقب خاصة في ظل منافسة الزمالك على لقب الكونفدرالية.

وكان مقررا إقامة الجولة الأخيرة يوم 15 مايو، لكن مع تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية واستمرار منافسته على اللقب ستتأجل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

موعد نهائي الكونفدرالية

لقاء الذهاب: 9 مايو في الجزائر أو المغرب (اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي)

لقاء الإياب: 16 مايو في القاهرة

ترتيب الدوري المصري

الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة من 24 مباراة

مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

المصري × الأهلي

بيراميدز × سموحة

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

نرشح لكم
النحاس: لدينا مباراة صعبة أمام الأهلي.. وكأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا جرح قطعي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك صراع اللقب يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق أول قرار من معتمد جمال عقب الخسارة أمام الأهلي وليد صلاح الدين: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونعرف كيف نعود أقوى مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب
فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل 38 دقيقة | الوطن العربي
النحاس: لدينا مباراة صعبة أمام الأهلي.. وكأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا 58 دقيقة | الدوري المصري
حرمان جماهيري وغرامات مالية.. عقوبات كبيرة على الجيش الملكي والرجاء ساعة | الوطن العربي
مواعيد مباريات السبت 2 مايو - أرسنال ضد فولام.. وبرشلونة يواجه أوساسونا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا 10 ساعة | رياضات أخرى
حوار صلاح - عن الإصابة ومستقبله بعد ليفربول.. وأفضل لقب وسر النجاح 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
جرح قطعي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
صراع اللقب يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة 11 ساعة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
