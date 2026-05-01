وليد صلاح الدين: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونعرف كيف نعود أقوى

أبدى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي اعتذاره لجماهير الأهلي رغم الفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من المنافسة من لقب الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عبر قناة النادي: "أقدم اعتذار واجب من وجهة نظري لجماهير الأهلي على الإخفاقات في الفترة الماضية وعدم تحقيق طموحاتهم، وهو أمر وارد تمر به أكبر الفرق مثل ريال مدريد وليفربول هذا الموسم".

وأضاف "أعلم أن سقف الطموحات ارتفع بعد استقطاب أبرز الأسماء في القارة، وأردنا الفوز بألقاب أكثر من السوبر المصري هذا الموسم".

وأتم "الأهلي يعرف كيف يعود أقوى من الأول وبشكل سريع سواء حدث ذلك بنا أو من غيرنا".

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.