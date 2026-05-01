الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة

انتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.























































































التشكيل

اعتمد معتمد جمال مدرب الزمالك على محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الأهلي.

فيما قاد البرازيلي جوان بيزيرا هجوم الأبيض في مواجهة الأهلي.

فيما بدأ أشرف بنشرقي وحسين الشحات في هجوم الأهلي، وتواجد هادي رياض في مركز قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم الغائب للإصابة.

وقاد أحمد رمضان مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وصف المباراة

باغت عدي الدباغ الجميع في الدقيقة 4 بتصويبة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن مرت دون خطورة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة 12 قاد بنتايك مرتدة سريعة وأرسل كرة أرضية وصلت لناصر منسي غير المراقب الذي سدد كرة أرضية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في اللقاء بعد تشتيت خاطئ من حسام عبد المجيد، استغل طاهر محمد طاهر وأرسل عرضية أودعها أشرف بنشرقي برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 18.

جووووووول.. المارد الأحمر يشعل القمة 👌🔴



بن شرقي يفتتح التسجيل للأهلي برأسية قوية.. بعد عرضية مميزة من طاهر ⚽ pic.twitter.com/Ek83cFknn8 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

وأشهر الحكم في الدقيقة 20 بطاقة صفراء لأحمد فتوح بداعي الاعتراض على قراراته.

وتألق ياسين مرعي في تشتيت كرة خطيرة من أمام عدي الدباغ لركنية في الدقيقة 27.

وسدد عبد الله السعيد كرة من الجهة اليمنى بتصويبة مقوسة علت عارضة شوبير في الدقيقة 30.

واستفاد الأهلي من خطأ فتوح في منتصف الملعب لتصل الكرة إلى أشرف بنشرقي الذي مرر بينية لحسين الشحات، والذي سدد كرة ضعيفة من فوق مهدي سليمان لتصبح النتيجة 2-0 للأهلي.

ورفع الشحات رصيده لـ 6 أهداف في القمة، منها 4 في الدوري المصري.

وتألق مهدي سليمان في التصدي لتصويبة قوية أبعدها مهدي سليمان بقبضة يده في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى بثنائية للأهلي من توقيع بنشرقي والشحات.

في الشوط الثاني أشرك معتمد جمال مدرب الزمالك شيكو بانزا في أول تغيير للزمالك بدلا من ناصر منسي وتحول الدباغ لمهاجم.

في الدقيقة 52 تحصل بنتايك على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من هادي رياض، وانبرى حسام عبد المجيد للركلة وسدد على يمين شوبير الذي تصدى للكرة بثبات.

وتحصل محمود حمدي "الونش" على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم أحمد رمضان في الدقيقة 57.

حسام عبد المجيد يهدر ضربة جزاء بعد تصدي رائع من مصطفى شوبير 👏 pic.twitter.com/dPFDMnKWp6 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

وتصدى مهدي سليمان لتصويبة سهلة من ياسين مرعي في الدقيقة 59.

وأجرى يس توروب أول تغيير بمشاركة أليو ديانج بدلا حسين الشحات بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 61 منع مهدي فرصة تريزيجيه وتابعها بنشرقي لكن بعيدة عن المرمى.

وبعد 3 دقائق عاد الحكم لتقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي بعد لمسة يد على محمد شحاتة بعد عرضية بنشرقي.

وانبرى تريزيجيه لركلة الجزاء وسددها على يسار مهدي سليمان وارتدت تصويبته من القائم الأيسر في الدقيقة 66.

المهدي سليمان يحافظ على حظوظ الزمالك ويتصدى لركلة جزاء من تريزيجية 👏🙏 pic.twitter.com/NJsFes26l1 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

وتحصل ياسين مرعي على بطاقة صفراء بعد عرقلة بيزيرا في الدقيقة 69.

وأهدر محمد إسماعيل فرصة التقليص بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد لكن تسديدته علت عارضة شوبير.

بعدها مباشرة شارك آدم كايد بدلا من عبد الله السعيد.

وأضاف بنشرقي الهدف الثاني له في اللقاء بتصويبة أرضية على يسار الحارس بعد بينية متقنة من إمام عاشور لتصبح النتيجة 3-0 للأهلي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 80 شارك محمد السيد وسيف الجزيري بدلا من فتوح والدباغ، في المقابل شارك مروان عثمان ومحمد بن رمضان بدلا من تريزيجيه وبنشرقي.

وتألق شوبير في الزود عن مرماه ومنع رأسية سيف الجزيري بقدمه في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 86 شارك زيزو وأحمد عيد بدلا من طاهر وأحمد رمضان في آخر تغييرات الأبيض.

وارتدى أليو ديانج شارة قيادة الأهلي بعد خروج رمضان.

وجاءت آخر تغييرات الأبيض بمشاركة أحمد عبد الرحيم بدلا من جوان بيزيرا في الدقيقة 89.

وتحصل أحمد عيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية.