الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:07

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

انتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

أخبار متعلقة:
سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك السادسة في القمة.. بنشرقي يسجل ثنائية للأهلي في الزمالك منتخب السعودية يلاقي السنغال استعدادا لكأس العالم 2026

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

التشكيل

اعتمد معتمد جمال مدرب الزمالك على محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الأهلي.

فيما قاد البرازيلي جوان بيزيرا هجوم الأبيض في مواجهة الأهلي.

فيما بدأ أشرف بنشرقي وحسين الشحات في هجوم الأهلي، وتواجد هادي رياض في مركز قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم الغائب للإصابة.

وقاد أحمد رمضان مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وصف المباراة

باغت عدي الدباغ الجميع في الدقيقة 4 بتصويبة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن مرت دون خطورة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة 12 قاد بنتايك مرتدة سريعة وأرسل كرة أرضية وصلت لناصر منسي غير المراقب الذي سدد كرة أرضية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في اللقاء بعد تشتيت خاطئ من حسام عبد المجيد، استغل طاهر محمد طاهر وأرسل عرضية أودعها أشرف بنشرقي برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 18.

وأشهر الحكم في الدقيقة 20 بطاقة صفراء لأحمد فتوح بداعي الاعتراض على قراراته.

وتألق ياسين مرعي في تشتيت كرة خطيرة من أمام عدي الدباغ لركنية في الدقيقة 27.

وسدد عبد الله السعيد كرة من الجهة اليمنى بتصويبة مقوسة علت عارضة شوبير في الدقيقة 30.

واستفاد الأهلي من خطأ فتوح في منتصف الملعب لتصل الكرة إلى أشرف بنشرقي الذي مرر بينية لحسين الشحات، والذي سدد كرة ضعيفة من فوق مهدي سليمان لتصبح النتيجة 2-0 للأهلي.

ورفع الشحات رصيده لـ 6 أهداف في القمة، منها 4 في الدوري المصري.

وتألق مهدي سليمان في التصدي لتصويبة قوية أبعدها مهدي سليمان بقبضة يده في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى بثنائية للأهلي من توقيع بنشرقي والشحات.

في الشوط الثاني أشرك معتمد جمال مدرب الزمالك شيكو بانزا في أول تغيير للزمالك بدلا من ناصر منسي وتحول الدباغ لمهاجم.

في الدقيقة 52 تحصل بنتايك على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من هادي رياض، وانبرى حسام عبد المجيد للركلة وسدد على يمين شوبير الذي تصدى للكرة بثبات.

وتحصل محمود حمدي "الونش" على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على قدم أحمد رمضان في الدقيقة 57.

وتصدى مهدي سليمان لتصويبة سهلة من ياسين مرعي في الدقيقة 59.

وأجرى يس توروب أول تغيير بمشاركة أليو ديانج بدلا حسين الشحات بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 61 منع مهدي فرصة تريزيجيه وتابعها بنشرقي لكن بعيدة عن المرمى.

وبعد 3 دقائق عاد الحكم لتقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي بعد لمسة يد على محمد شحاتة بعد عرضية بنشرقي.

وانبرى تريزيجيه لركلة الجزاء وسددها على يسار مهدي سليمان وارتدت تصويبته من القائم الأيسر في الدقيقة 66.

وتحصل ياسين مرعي على بطاقة صفراء بعد عرقلة بيزيرا في الدقيقة 69.

وأهدر محمد إسماعيل فرصة التقليص بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد لكن تسديدته علت عارضة شوبير.

بعدها مباشرة شارك آدم كايد بدلا من عبد الله السعيد.

وأضاف بنشرقي الهدف الثاني له في اللقاء بتصويبة أرضية على يسار الحارس بعد بينية متقنة من إمام عاشور لتصبح النتيجة 3-0 للأهلي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 80 شارك محمد السيد وسيف الجزيري بدلا من فتوح والدباغ، في المقابل شارك مروان عثمان ومحمد بن رمضان بدلا من تريزيجيه وبنشرقي.

وتألق شوبير في الزود عن مرماه ومنع رأسية سيف الجزيري بقدمه في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 86 شارك زيزو وأحمد عيد بدلا من طاهر وأحمد رمضان في آخر تغييرات الأبيض.

وارتدى أليو ديانج شارة قيادة الأهلي بعد خروج رمضان.

وجاءت آخر تغييرات الأبيض بمشاركة أحمد عبد الرحيم بدلا من جوان بيزيرا في الدقيقة 89.

وتحصل أحمد عيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يهدر.. العين يخسر لقب كأس الرابطة الإماراتية بركلات الترجيح أمام الوحدة 5 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك 15 دقيقة | الدوري المصري
الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة 18 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي 46 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة 55 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
