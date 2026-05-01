مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، غياب ماتياس دي ليخت مدافع الفريق أمام ليفربول.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليفربول الخامسة والنصف مساء الأحد، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وقال كاريك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "دي ليخت لا يزال بحاجة إلى مزيد من التدريب، ولن يشارك في المباراة. عدا ذلك، نحن في وضع جيد."

وأضاف "نحن في وضع جيد عموما، ماتياس كونيا شارك في بعض التدريبات لذا نحن متفائلون."

وأكمل "أما بالنسبة لـ لوك شو فنحن لسنا متأكدين من جاهزيته."

وعبر مايكل كاريك عن سعادته بتوقيع كوبي ماينو عقدا جديدا مع الفريق: "لقد أعجبت به كثيراً منذ أن كنت هنا. أعرفه منذ فترة طويلة، في مناصب مختلفة، لذلك كنت على دراية به بالتأكيد لفترة طويلة."

وتابع "إنه لاعب شاب تخرج من الأكاديمية، ويعيش ويتنفس النادي، وقد برز بموهبة حقيقية."

وأردف "كان من الطبيعي بالنسبة له أن يوقع عقداً جديداً، لذا فالجميع سعداء للغاية بذلك، بما في ذلك أنا لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك."

ووقع ماينو عقدا جديدا لمدة 5 سنوات مع الفريق.

ووصف كاريك أن مباراة ليفربول هي إحدى مبارياته المفضلة "لطالما كانت هذه المباراة من بين مبارياتي المفضلة، بلا شك. إنها مباراة مميزة."

وأتم "هذه المباراة بالتأكيد من بين الأفضل نظراً لتاريخها، والتقلبات التي شهدتها هذه المواجهة في الماضي، عندما أفكر في هذه المباراة، أول ما يتبادر إلى ذهني هو روح المنافسة الحقيقية، بغض النظر عن ترتيب الفرق في الدوري على مر السنين."

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

أما ليفربول فيحل رابعا برصيد 58 نقطة بفارق الأهداف أمام أستون فيلا الخامس.

