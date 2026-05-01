لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند

الجمعة، 01 مايو 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

هالاند - جابرييل

اختلفت لجنة حوادث المباريات في الدوري الإنجليزي، مع قرار أنتوني تايلور حكم مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

وشهدت المباراة اشتباكا بين إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجابرييل مجاليس مدافع أرسنال.

وذكرت صحيفة ذا صن اللجنة رأت أنه كان ينبغي طرد جابرييل بسبب نطحه هالاند.

واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لمدافع أرسنال، وسط اعتراضات من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ولم يستدع حكم الفيديو جون بروكس، حكم الساحة لمراجعة اللقطة خاصة أنه كان لديه رؤية قريبة للحظة الصدام بين اللاعبين.

وصوّت 3 أشخاص مقابل إثنين بأن جابرييل كان يجب أن يُطرد، معتبرين سلوك مدافع أرسنال عنيفا.

كما صوّت 4 من إجمالي 5 أعضاء اللجنة، على صواب قرار حكم الفيديو بعدم التدخل.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب أرسنال، ليقلص الفارق أمام الجانرز لـ 3 نقاط، مع أفضلية سيتي في مباراة مؤجلة.

وفي حالة فوزه في المباراة المؤجلة سيتعادل مانشستر سيتي وأرسنال في النقاط ليتم اللجوء لفارق الأهداف.

يذكر أن لجنة حوادث المباريات المعروفة بـ KMI - Key Match Incidents هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها لتقييم القرارات التحكيمية الحاسمة، خاصة تلك المتعلقة بتقنية الفيديو.

