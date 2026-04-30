سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا موقف بايرن ميونيخ من تجديد عقد مانويل نوير قائد الفريق.

وينتهي عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونيخ قدم عقدا جديدا للحارس الألماني لتجديد عقده لموسم واحد.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية حضر وكيل أعمال نوير توماس كروث إلى مقر النادي اليوم، لبدء محادثات أولية حول التفاصيل المالية ومدة العقد، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 35 مباراة، وتلقى 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ596 مباراة تلقى 497 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.

وقاد نوير بايرن ميونيخ لنصف نهائي أبطال أوروبا لمواجهة باريس سان جيرمان، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الباريسي 5-4 على ملعب بارك دي برانس وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني رقم 35 بعدما حقق الانتصار أمام شتوتجارت 4-2.