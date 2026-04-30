ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن اللاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإنجليزي.

وتواجد في القائمة ريان شرقي ونيكو أورايلي نجمي مانشستر سيتي، وجارود بوين لاعب وست ومورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست، وباسكال جروب لاعب برايتون، والمدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس، وجارود بوين لاعبي وست هام، ونواه أوكافور من ليدز يونايتد، وأليكس سكوت لاعب بورنموث.

وقدم بوين 4 تمريرات حاسمه ليساهم في فوز فريقه بمباراتين والتعادل في مباراة واحدة ضمن صراع الفريق من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي وتجنب الهبوط.

وقدم بوين تمريرتين حاسمتين في مباراة وولفرهامبتون، ومساهمتين في فوز فريقه أمام إيفرتون، ليساهم في حصد فريقه 7 من أصل 9 نقاط.

ويحتل بويان المركز الثاني مناصفة مع ريان شرقي نجم مانشستر سيتي بـ 10 تمريرات حاسمه هذا الموسم.

ريان شرقي

ساهم شرقي في عودة فريقه مانشستر سيتي للمنافسه بعدما سجل هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه للفوز في 3 مباريات.

وسجل نجم مانشستر سيتي هدفا في فوز فريقه أمام أرسنال، وصنع هدفين في الفوز الكبير أمام تشيلسي 3-0.

مورجان جيبس-وايت

سجل نجم نوتنجهام فورست 3 أهداف هاتريك في فوز فريقه أمام بيرنلي، وكذلك سجل هدفا وصنع آخر في الفوز الكبير لفريقه أمام سندرلاند 5-0 ليقود فريقه للمركز الـ 18 في صراع الهروب من الهبوط.

باسكال جروس

قدم لاعب برايتون تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وصنع جروس هدفا في الفوز أمام بيرنلي، والتعادل أمام توتنام بهدفين لكل فريق.

كونستانتينوس مافروبانوس

لعب مدافع وست هام 3 مباريات مع فريقه خلال إبريل، نجح خلالهم في تسجيل هدفين في شباك ولفرهامبتون.

كما تألق في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين.

نواه أوكافور

ساهم لاعب ليدز في إبعاد فريقه عن الهبوط، بعدما سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد ليقود فريقه للفوز.

كما صنع هدفا وسجل آخر في فوز فريقه أمام ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

نيكو أورايلي

تألق نجم مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا وحيدا في شباك تشيلسي.

ومرر الكرة العرضية إلى هالاند التي سجل من خلالها هدف الفوز أمام أرسنال.

وكان لاعبا بارزا في فوز فريقه بالمباريات الثلاث خلال إبريل.

أليكس سكوت

لعب نجم بورنموث 3 مباريات، ساهم خلالهم في فوز فريقه بمبارتين، والتعادل في مباراة واحدة.

وسجل سكوت هدفا واحدا في شباك أرسنال، ليشارك في سلسلة فريقه دون هزيمة في 14 مباراة.

الفائزون بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم:

أغسطس: جاك جريليش (إيفرتون)

سبتمبر: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أكتوبر: بريان مبومو (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إيجور تياجو (برينتفورد)

ديسمبر: دومينيك كالفرت-لوين (ليدز)

يناير: إيجور تياجو (برينتفورد)

فبراير: أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

مارس: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).