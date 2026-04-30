ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي

أعرب كوبي ماينو عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وجدد كوبي ماينو تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031 بعدما كان ينتهي في 2027.

وقال كوبي ماينو عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "لطالما كان مانشستر يونايتد بيتي، ​​هذا النادي المميز يعني كل شيء لعائلتي".

وأضاف "لقد نشأت وأنا أرى الأثر الذي يحدثه نادينا في مدينتنا، وأعتز بالمسؤولية التي تأتي مع ارتداء هذا القميص".

وأتم تصريحاته "أتشرف بتحقيق حلمي كل يوم، بنفس الرغبة الجامحة في النجاح. مصمم على بذل قصارى جهدي والمساهمة في مساعدة مانشستر يونايتد على المنافسة بانتظام على الألقاب الكبرى في السنوات القادمة".

وخاض ماينو الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد 26 مباراة صنع 3 أهداف فقط.

ووصل إجمالي مشاركاته مع الفريق الأول لـ98 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com