جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن المدربين المرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وشهد شهر أبريل مجموعة قوية من المباريات خاصة في صراع الصدارة المحتدم بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وجاء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رأس قائمة المرشحين لمدرب الشهر وينافس كل من: فابيان هوتسلر مدرب برايتون، ودانيال فارك مدرب ليدز يونايتد، ونونو إسبريتو سانتو مدرب وست هام.

وشهدت القائمة تواجد كل من: أرني سلوت مدرب ليفربول، وفيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست، مع أندوني أرياولا مدرب بورنموث.

وخاض جوارديولا مع مانشستر سيتي في شهر إبريل مباريات كبيرة على رأسها مواجهة أرسنال والتي حقق الانتصار بها بهدفين مقابل هدف.

وحقق الانتصار على تشيلسي 3-0، كما فاز أمام بيرنلي بهدف مقابل لا شيء.

وتمكن ليفربول بقيادة أرني سلوت من الانتصار في ثلاث مباريات بشهر إبريل أمام فولام وإيفرتون وكريستال بالاس.

وانتصر برايتون بقيادة فابيان هوتسلر في مباراتين وتعادل في آخرى، فاز أمام كل من بيرنلي وتشيلسي، وتعادل مع توتنام.

وقاد دانيال فارك ليدز لتحقيق الانتصار في مباراتين أمام مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون وتعادل مع بورنموث.

وأبدع نونو سانتوس مع وستهام بتحقيق الانتصار في مباراتين أمام ولفرهامبتون، وإيفرتون وتعادل مع كريستال بالاس.

وحقق نوتنجهام فورست بقيادة فيتور بيريرا انتصارين كبيرين أمام بيرنلي، وسندرلاند وتعادل مع أستون فيلا.

وتمكن أندوني أرياولا مدرب بورنموث من تحقيق الانتصار أمام أرسنال، ونيوكاسل، وتعادل مع ليدز يونايتد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com