جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل

الخميس، 30 أبريل 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن المدربين المرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وشهد شهر أبريل مجموعة قوية من المباريات خاصة في صراع الصدارة المحتدم بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وجاء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رأس قائمة المرشحين لمدرب الشهر وينافس كل من: فابيان هوتسلر مدرب برايتون، ودانيال فارك مدرب ليدز يونايتد، ونونو إسبريتو سانتو مدرب وست هام.

جوارديولا: أسعار تذاكر كأس العالم؟ كرة القدم للجماهير.. ولا بد من حلول جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط اعتبر نفسه فائزا بالمباراة المؤجلة؟ جوارديولا: أرسنال يتصدر الدوري بفارق هدف واحد مؤتمر جوارديولا: إذا خسرنا أمام أرسنال سينتهي كل شيء

وشهدت القائمة تواجد كل من: أرني سلوت مدرب ليفربول، وفيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست، مع أندوني أرياولا مدرب بورنموث.

وخاض جوارديولا مع مانشستر سيتي في شهر إبريل مباريات كبيرة على رأسها مواجهة أرسنال والتي حقق الانتصار بها بهدفين مقابل هدف.

وحقق الانتصار على تشيلسي 3-0، كما فاز أمام بيرنلي بهدف مقابل لا شيء.

وتمكن ليفربول بقيادة أرني سلوت من الانتصار في ثلاث مباريات بشهر إبريل أمام فولام وإيفرتون وكريستال بالاس.

وانتصر برايتون بقيادة فابيان هوتسلر في مباراتين وتعادل في آخرى، فاز أمام كل من بيرنلي وتشيلسي، وتعادل مع توتنام.

وقاد دانيال فارك ليدز لتحقيق الانتصار في مباراتين أمام مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون وتعادل مع بورنموث.

وأبدع نونو سانتوس مع وستهام بتحقيق الانتصار في مباراتين أمام ولفرهامبتون، وإيفرتون وتعادل مع كريستال بالاس.

وحقق نوتنجهام فورست بقيادة فيتور بيريرا انتصارين كبيرين أمام بيرنلي، وسندرلاند وتعادل مع أستون فيلا.

وتمكن أندوني أرياولا مدرب بورنموث من تحقيق الانتصار أمام أرسنال، ونيوكاسل، وتعادل مع ليدز يونايتد.

ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي مانشستر يونايتد يجدد عقد كوبي ماينو حتى 2031 نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون أشلي يونج يعلن اعتزاله في عمر الـ40 عاما لا جازيتا: إنتر يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيكاريو.. وعقبة تهدد الصفقة بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح
موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي 19 دقيقة | الدوري المصري
ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد - الأهلي (16)-(12) الأولمبي.. نهائي كأس مصر 56 دقيقة | كرة يد
طبيب عظام.. الألماني ماتياس يولنبيك حكما لقمة الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا 2 ساعة | في المونديال
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
