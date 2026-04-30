مانشستر يونايتد يجدد عقد كوبي ماينو حتى 2031

الخميس، 30 أبريل 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

أنهى مانشستر يونايتد الجدل حول لاعبه الشاب كوبي ماينو وجدد تعاقده بشكل رسمي.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد ماينو في صيف 2027.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد عقد كوبي ماينو حتى صيف 2031.

ووقع ماينو عقده الأول مع مانشستر يونايتد يناير 2023 وينتهي صيف 2027 قبل تعديل عقده ليستمر مع الفريق لصيف 2031.

وذكرت شبكة سكاي سبورت أن العقد الجديد لا يتضمن أي شرط جزائي لفسخ التعاقد.

وخاض ماينو الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد 26 مباراة صنع 3 أهداف فقط.

ووصل إجمالي مشاركاته مع الفريق الأول لـ98 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

