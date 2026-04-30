نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل

الخميس، 30 أبريل 2026 - 13:43

كتب : FilGoal

هالاند - رينيدرز - شرقي - مانشستر سيتي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وشهد شهر أبريل مجموعة قوية من المباريات خاصة في صراع الصدارة المحتدم بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وجاء ريان شرقي نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين للحصول على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة كل من: جارود بوين (وست هام) و مورجان جيبس وايت (نوتنجام فورست) وباسكال جروس (برايتون) كونستانتينوس مافروبانوس (وست هام) ونواه كافور (ليدز يونايتد) وأليكس سكوت (بورنموث) ونيكو أوريلي (مانشستر سيتي).

An image of the Player of the Month nominees for April 2026

جارود بوين

صنع 4 أهداف قادت فريقه لحصد 7 نقاط مهمة في صراع البقاء، ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ريان شرقي

واصل ريان شرقي تألقه مع مانشتسر سيتي بعدما سجل هدفا وصنع هدفين، وكان مؤثرا في صدارة فريقه لجدول الترتيب ومزاحمته على القمة.

مورجان جيبس وايت

سجل 4 أهداف وصنع هدفا، من بينها هاتريك مذهل قلب به تأخر فريقه نوتنجام فورست إلى فوز مهم في صراع الهبوط.

باسكال جروس

ظهر جروس بمستوى رائع مع برايتون مساهما بصناعتين للأهداف خلال شهر مثالي لفريقه الذي اقتحم المراكز المؤهلة لأوروبا.

كونستانتينوس مافروبانوس

سجل هدفين وقاد دفاع وست هام لاستقبال هدف واحد فقط، مع حفاظ الفريق على نظافة شباكه في مباراتين.

نواه كافور

لعب دورا بارزا في انتفاضة ليدز يونايتد، مسجلا 3 أهداف وصانعا هدفا، أبرزها ثنائية أمام مانشستر يونايتد.

نيكو أوريلي

شهدت القائمة أيضا بروز الشاب نيكو أوريلي مع مانشستر سيتي، صاحب الـ21 عاما سجل 5 أهداف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

أليكس سكوت

تألق أليكس سكوت وساهم في 4 أهداف هذا الموسم ليقود بورنموث لمواصلة سلسلة اللا هزيمة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

