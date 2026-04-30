الاتحاد الإفريقي يعلن اتفاق أعضاء "كاف" بالإجماع على دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه

الخميس، 30 أبريل 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - جياني إنفانتينو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي دعم جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي.

ويخوض إنفانتينو انتخابات الفترة المقبلة على مقعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف كاف عن اتفاق أعضاء الاتحاد بالإجماع على دعم جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا للفترة من 2027 وحتى 2031.

أخبار متعلقة:
وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة الجوائز المالية لنسخة كأس العالم 2026 بنسبة 15%.

واجتمع مجلس فيفا في كندا أحد الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم قبل 44 يوما على انطلاق المونديال.

وأصبحت القيمة المالية للجوائز المالية 871 مليون دولار.

كل منتخب سيحصل على الآتي

الفترة التحضيرية: من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي

التأهل لكأس العالم: من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي

مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكل منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

وتأتي الزيادة بعدما أعلن فيفا سابقا على تقديم جوائز مالية قدرها 727 مليون دولار في النسخة المقبلة، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة لتصبح 48.

ووزع فيفا في كأس العالم 2022 بقطر 440 مليون دولار والتي أقيمت بمشاركة 32 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في ظهوره المونديالي الرابع.

فيفا إنفانتينو كاف موتسيبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/528224/الاتحاد-الإفريقي-يعلن-اتفاق-أعضاء-كاف-بالإجماع-على-دعم-إنفانتينو-لإعادة-انتخابه