أشلي يونج يعلن اعتزاله في عمر الـ40 عاما

الخميس، 30 أبريل 2026 - 12:13

كتب : FilGoal

أعلن أشلي يونج نجم المنتخب الإنجليزي السابق اعتزال كرة القدم بشكل رسمي.

النادي : إبسويتش تاون

ويخوض أشلي يونج موسمه الاخير بقميص إبسويتش تاون بعد مسيرة طويلة في الملاعب الإنجليزية.

وأعلن أشلي يونج اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي

وامتدت مسيرة اللاعب الدولي الإنجليزي السابق نحو 23 عاما في الملاعب.

ولعب أشلي يونج لأندية: اتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

الظهير الأيسر خاض 485 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 49 هدفا وصنع 74.

وحقق أشلي يونج لقب الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، وكذلك الدوري الأوروبي.

كما توج بلقب الدوري الإيطالي بقميص إنتر في موسم 2020-2021.

الدوري الإنجليزي آشلي يونج
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528223/أشلي-يونج-يعلن-اعتزاله-في-عمر-الـ40-عاما