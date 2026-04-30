تقرير: إصابة نيكو جونزاليس تعطل بند الشراء الإجباري

تسببت إصابة نيكو جونزاليس لاعب أتلتيكو مدريد في تعطيل بند الشراء الإجباري من يوفنتوس.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نيكو جونزاليس تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما أنهى فرص وصوله إلى عدد المباريات المطلوب لتفعيل بند الشراء الإجباري من يوفنتوس لصالح أتلتيكو مدريد.

ويقضي اللاعب الأرجنتيني موسم 2025-2026 مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من يوفنتوس، في صفقة تضمنت خيار شراء إلزامي بقيمة 32 مليون يورو في حال تحقيق شروط معينة.

وبحسب التقارير الإيطالية، فإن البند كان يتطلب مشاركة اللاعب لمدة 45 دقيقة أو أكثر في 60% من مباريات الدوري الإسباني بعد انتقاله، وهو ما يعادل 21 مباراة من أصل الموسم.

وخاض نيكو جونزاليس 24 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن 16 مباراة فقط منها كانت لمدة 45 دقيقة أو أكثر، وهو ما يجعله بعيدا عن الوصول للشرط المطلوب.

ومع إصابته الأخيرة التي ستبعده لثلاثة إلى أربعة أسابيع، ومع تبقي 6 مباريات فقط في الموسم، أصبح من المستحيل تفعيل بند الشراء الإجباري.

ويشير التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني يقدران اللاعب، لكن النادي يرى أن قيمة 32 مليون يورو مرتفعة نسبيا.

وفي المقابل، قد يعود أتلتيكو لطاولة المفاوضات لمحاولة خفض قيمة الصفقة مع يوفنتوس، الذي يطلب بدوره ما يقارب 30 مليون يورو للبيع النهائي.

كما يحتاج يوفنتوس إلى ما يزيد عن 20 مليون يورو لتجنب تسجيل خسارة محاسبية في الصفقة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات صيفية معقدة بين الطرفين.

ويفكر يوفنتوس أيضا في الإبقاء على اللاعب، رغم أن نيكو جونزاليس يميل لفكرة الاستمرار مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.