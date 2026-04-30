بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط

الخميس، 30 أبريل 2026 - 10:51

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة - نيوكاسل

وضع توتنام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى برشلونة ضمن اهتمامته حال البقاء بالدوري الإنجليزي.

ويتمسك توتنام بحظوظه في البقاء بالدوري وسط منافسة شرسة على الفريق الثالث الذي سيهبط رفقة بيرنلي وولفرهامبتون.

وبحسب بي بي سي فإن توتنام مهتم بالتعاقد مع ماركوس راشفورد بداية من الموسم المقبل في حال تجنب الهبوط.

ويملك توتنام 34 نقطة بفارق أقل نقطتين عن وست هام أول الفرق المتواجدة في مراكز البقاء بالدوري الإنجليزي قبل 4 جولات من النهاية.

وانضم راشفورد لبرشلونة بداية الموسم الماضي إعارة مع أحقية شراء لبرشلونة ووصلت قيمة بند الشراء المتفق عليها 30 مليون يورو.

وخاض راشفورد الموسم الحالي مع برشلونة 45 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 13 آخرين.

وحقق راشفورد مع برشلونة كأس السوبر الإسباني، وبات قريبا من تحقيق لقب الدوري.

