أوبلاك: سنفعل كل شيء للوصول إلى النهائي ولا نفكر في التتويج من الآن

تحدث يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد عن تعادل فريقه، مؤكدا صعوبة المواجهة قبل لقاء الإياب في لندن.

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوبلاك عبر شبكة TNT Sport: "كانت مباراة قوية من الطرفين، وكل فريق كان يبحث عن الفوز. قدمنا مباراة جيدة، لكن التعادل 1-1 يترك كل شيء مفتوحا في لندن الأسبوع المقبل."

وتحدث عن ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها خلال اللقاء.

وأضاف: "هناك دائما شعور بالارتياح عند إلغاء ركلة جزاء، وأتمنى أنني كنت سأتصدى لها على أي حال. القرار كان بيد الحكم ونحن نتفق معه."

وأوضح: "كنت قريبا من التصدي للركلة التي سُجلت، لكنها كانت قوية للغاية. اللاعب سدد بأقصى قوة، لكن ذلك أصبح من الماضي."

وشدد "يجب أن نركز أولا على مباراة الدوري، ثم نفكر في لقاء لندن."

وتابع "لن نفكر في المباراة السابقة التي خسرناها 4-0 هناك. أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة، وسنفعل كل شيء لتحقيق نتيجة جيدة والتأهل للنهائي."

واختتم تصريحاته بالحديث عن حلم التتويج "لا نفكر في رفع الكأس الآن، علينا أولا أن نقدم ما لدينا في الملعب خلال مباراة الإياب. أرسنال أيضا يريد الفوز بدوري الأبطال، وعلينا إقصاؤه أولا."

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.