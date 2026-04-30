جريزمان: أتمنى التأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولعبنا بحماس أكبر في الشوط الثاني

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

عبر أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، عن رغبته في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان في تصريحات لـ موفيستار عقب المباراة: "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، ولعبنا بحماس أكبر، وهذه هي الطريقة الصحيحة."

أخبار متعلقة:
وأكمل "سنفعل ذلك في مباراة الإياب، بالتأكيد ستكون مباراة رائعة."

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله فيكتور جيوكيريس من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك جوليان ألفاريز التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.

وأتم جريزمان "استعديت كثيراً لهذه المباراة والمباراة التي ستقام في لندن، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي."

وحصل جريزمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في آخر مباراة يخوضها أوروبيا على ملعبه مع فريقه.

وسيرحل جريزمان عقب نهاية الموسم لينتقل لنادي أورلاندو سيتي الأمريكي.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب الإمارات في لندن.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ، أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

أرسنال أتلتيكو مدريد جريزمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
جريزمان: أتمنى التأهل لنهائي دوري الأبطال.. ولعبنا بحماس أكبر في الشوط الثاني
التعليقات
/articles/528210/جريزمان-أتمنى-التأهل-لنهائي-دوري-الأبطال-ولعبنا-بحماس-أكبر-في-الشوط-الثاني