كرة طائرة - نهاية مشاركته في إفريقيا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران

الخميس، 30 أبريل 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

محمد عسران - فريق الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي إصابة محمد عسران لاعب فريق الكرة الطائرة خلال منافسات ثمن نهائي بطولة إفريقيا.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

وتغلب الأهلي على فريق كاليبي الغاني بثلاثة أشواط دون مقابل.

كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - بتروجت إلى ربع نهائي إفريقيا بعد التغلب على الجيش الغاني كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا

وكشف إيهاب فخر الدين طبيب فريق الأهلي عن تعرض محمد عسران للإصابة بجرح قطعي في كف اليد اليمنى، استلزم إجراء خياطة 7 غرز من أجل التئام الجرح.

وأوضح طبيب الفريق أن عسران لم يتعرض لأي إصابة على مستوى العظام أو الأوتار أو الأربطة، لكن جرح قطعي فقط.

وأشار طبيب الأهلي إلى غياب عسران لمدة أسبوعين عن التدريبات وهو ما يعني نهاية مشواره في بطولة إفريقيا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الجيش الرواندي والفتح الرباطي المغربي في ربع النهائي.

وكان بتروجت قد حسم تأهله إلى ربع النهائي ويواجه فريق ميناء دوالا الكاميروني غدا الخميس.

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - بتروجت إلى ربع نهائي إفريقيا بعد التغلب على الجيش الغاني خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عاشور على تدريب فريق الطائرة كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 24 أبريل - الأهلي في BAL.. ويوفنتوس ضد ميلان كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات
بعد الهبوط.. بيرنلي يعلن إقالة سكوت باركر وتعيين جونسون 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يعلن اتفاق أعضاء "كاف" بالإجماع على دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
أشلي يونج يعلن اعتزاله في عمر الـ40 عاما 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إصابة نيكو جونزاليس تعطل بند الشراء الإجباري ساعة | الدوري الإسباني
إيمري: لا أفكر في مستقبلي.. ومطالبون بالوصول إلى أبعد نقطة ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: إنتر يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيكاريو.. وعقبة تهدد الصفقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنتر يخطط لتمديد عقد ديماركو على مرحلتين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
