كرة طائرة - نهاية مشاركته في إفريقيا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران

أعلن النادي الأهلي إصابة محمد عسران لاعب فريق الكرة الطائرة خلال منافسات ثمن نهائي بطولة إفريقيا.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

وتغلب الأهلي على فريق كاليبي الغاني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكشف إيهاب فخر الدين طبيب فريق الأهلي عن تعرض محمد عسران للإصابة بجرح قطعي في كف اليد اليمنى، استلزم إجراء خياطة 7 غرز من أجل التئام الجرح.

وأوضح طبيب الفريق أن عسران لم يتعرض لأي إصابة على مستوى العظام أو الأوتار أو الأربطة، لكن جرح قطعي فقط.

وأشار طبيب الأهلي إلى غياب عسران لمدة أسبوعين عن التدريبات وهو ما يعني نهاية مشواره في بطولة إفريقيا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الجيش الرواندي والفتح الرباطي المغربي في ربع النهائي.

وكان بتروجت قد حسم تأهله إلى ربع النهائي ويواجه فريق ميناء دوالا الكاميروني غدا الخميس.

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.