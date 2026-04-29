كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر

فجّر الأولمبي مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصاء الزمالك من نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد.

وتغلب الأولمبي على الزمالك بنتيجة 25-24 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتأهل الأولمبي لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها غدا الخميس.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الأولمبي بنتيجة 14-13.

واستمرت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني.

ووسع الأولمبي الفارق إلى هدفين قبل دقيقة من النهاية ليتقدم 24-22.

لكن نجح الزمالك في معادلة النتيجة 24-24 قبل ثواني من نهاية المباراة.

وخطف الأولمبي الفوز بهدف قاتل في الثانية الأخيرة لتصبح النتيجة 25-24.

وبذلك يختتم الزمالك موسمه دون ألقاب بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وحسم الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري هذا الموسم.

ويُختتم الموسم المحلي مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

بينما يخوض الأهلي بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي مطلع يونيو المقبل.